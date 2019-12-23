Как изменятся правила проведения общественных обсуждений госзакупок

С 1 января следующего года начнут действовать новые правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые утверждены постановлением Правительства РФ № 1635.

Отличием нового порядка является то, что обязательное общественное обсуждение для закупок при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, если начальная цена такого контракта не превышает 2 млрд руб., проводиться не будет. Не предусматривается также и проведение общественного обсуждения госзакупок в два этапа.

Напомним, сегодня проведение общественного обсуждения закупок проводится в два этапа, а протоколы их проведения направляются в подведомственные Минфину органы. Обязательно проведение общественного обсуждения для контрактов при начальной цене равной или превышающей 1 млрд руб.

Период проведения общественного обсуждения остался прежним: его начало обозначено с даты размещения в ЕИС плана-графика закупок и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение поставщика может быть отменено по ст. 36 44-ФЗ. В документе закреплены положения об определении круга заказчиков, уполномоченных проводить общественное обсуждение, и его участников, которые могут оставлять замечания или предложения по поводу размещенного заказа, а также срок рассмотрения заказчиком таких замечаний и предложений.

Кстати, по ч. 2 ст. 20 44-ФЗ субъекты РФ вправе устанавливать в дополнение к правилам, установленным Правительством РФ, другие случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения нужд субъектов и муниципальных нужд, а также соответствующий порядок обязательного общественного обсуждения.