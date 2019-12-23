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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Проект по совершенствованию госзакупок будет внесен в Госдуму в феврале следующего года

    Проект по совершенствованию госзакупок будет внесен в Госдуму в феврале следующего года

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    Правительство РФ дорабатывает проект закона по совершенствованию контрактной системы и планирует внести документ в Госдуму в феврале 2020 г. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

    По его словам, в феврале следующего года Правительство намерено внести в Госдуму законопроект по дальнейшему совершенствованию контрактной системы, но поправки к нему со стороны гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам подготовлены уже сейчас.

    «Это будет правительственный законопроект, но поправки будут депутатские. Поэтому в рамках рабочей группы и экспертного совета мы объединимся и с учетом ваших детальных и глубоких расчётов мы сможем аргументированно отстаивать эти поправки к законопроекту», — сказал Гетта представителям гильдии в ходе заседания экспертного совета регионов по развитию контрактной системы.

    Антон Гетта также спрогнозировал, что правительственные поправки могут быть приняты и подписаны Президентом РФ уже в мае следующего года, а вступят в силу в июне-июле.

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