Как изменится порядок заключения контрактов в сфере госзакупок

Государственная Дума РФ приняла законопроект, который предусматривает обязательное согласование с контрольным органом заключение контракта с единственным поставщиком при признании процедуры закупок несостоявшейся.

Согласно документу заказчик сможет заключить контракт по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися из-за наличия только одной поданной заявки, либо в связи с признанием лишь одной заявки соответствующей требованиям, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта.

Определять предельный размер начальной цены контракта будет правительство РФ. Это позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при закупках, говорится в пояснительной записке.

Законопроект повысит эффективность госзакупок, установив единую правоприменительную практику в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвратит коррупционные правонарушения в этой сфере.

Законопроектом также предусмотрены изменения, направленные на обеспечение возможности заключения договора аренды с единственным поставщиком в отношении такого объекта недвижимости, как земельный участок.

Корректируется и глава о проведении запроса котировок в электронной форме и подробно прописывается процедура закупки товара в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую 3-х млн руб. Документ также устанавливает особенности закупок и исполнения контрактов в отношении объектов капитального строительства, перечень которых утвержден правительством РФ либо органами власти регионов для реализации нацпроектов.