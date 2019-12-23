Минфин предложил меры по снижению злоупотреблений поставщиков при обжаловании решений заказчиков

Министерство финансов РФ предложило меры по снижению злоупотреблений участников госзакупок при обжаловании решений заказчиков. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в 44-ФЗ» в части совершенствования порядка обжалования действий или бездействия субъектов контроля, в частности вводится электронная форма подачи жалобы с использованием ЕИС.

Вместе с этим устанавливается запрет на обжалование закупки с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 20 млн руб. участником закупки, не имеющим опыта хотя бы одного исполнения контракта, заключенного в соответствии с законодательством о контрактной системе, независимо от предмета такого контракта, стоимостью не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта по закупке, на которую подается жалоба.

Также документ ограничивает срок подачи жалобы на положения документации о закупке и вводится однократность подачи жалобы на положения документации о закупке от одного лица.