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    Самозанятых поддержат при госзакупках

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    Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для самозанятых граждан, которые участвуют в госзакупках. Закон разработан Правительством РФ в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

    Законодательством предусматриваются меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в государственных закупках: например, обязательная квота закупок у таких субъектов, сокращенный срок оплаты за поставленный товар, выполненная работа, оказанная услуга, участие в программах партнерства и развития.

    Норма приравнивает самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний временно – на протяжении эксперимента по введению налога на профессиональный доход, до 2028 г. Ранее Госдума приняла закон о расширении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов РФ с 2020 г.

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