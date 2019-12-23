Унитарные предприятия ликвидируют к 2025 г.

Отведено пять лет, чтобы освободить рынки от семи тысяч государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП). Об этом говорится в законе, который сегодня рассмотрит Совет Федерации.

Изменения предлагается внести в Федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Представлять документ планирует глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Инициатива позволит создавать унитарные предприятия в сфере гособоронзаказа, обращения с радиоактивными отходами для обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера, а также в сфере обеспечения деятельности по развитию культуры, искусства. Также ГУПы могут быть созданы на основании федерального закона, актов Президента или Правительства.

Закон дополнен нормами, предусматривающими возможность принятия Правительством РФ по мотивированному представлению главы субъекта РФ решения о создании или сохранении унитарного предприятия, если это необходимо, например, для устранения последствий ЧС.