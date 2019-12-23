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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В России уточнят порядок заключения контрактов в госзакупках

    В России уточнят порядок заключения контрактов в госзакупках

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    В рамках реализации нацпроектов можно будет заключать контракты, предусматривающие одновременно подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, строительство и капремонт. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

    Предусматривается разграничение понятий контракта и государственного контракта. В рамках реализации нацпроектов предоставляется возможность заключения контрактов, предусматривающих одновременно подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, строительство и капремонт. Также устанавливаются особенности закупок у единого поставщика в электронной форме.

    Устанавливается, что заказчик будет направлять в контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании контракта в случае, если конкурс, аукцион или запрос предложений не состоялись и если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта, который должен быть установлен Правительством РФ.

    При этом кабмин наделяют полномочиями по установлению правил согласования контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем.

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