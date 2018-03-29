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    Закупки госкомпаний все ближе к реформе

    Автор: Коммерсантъ
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    Вчера Минфин провел установочное совещание с крупнейшими госкомпаниями, которые недовольны принятыми в декабре поправками к закону об их закупочной деятельности (223-ФЗ). По итогам совещания создана еще одна рабочая группа по подготовке изменений закона. Подготовленные госкомпаниями поправки предполагают, в частности, перенос нового регулирования на год из-за неготовности участников системы закупок. Однако в министерстве заявили, что «вопрос переноса срока вступления в силу закона Минфином не рассматривается».

    На вчерашнем совещании у главы департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяны Демидовой с участием ФАС представители ГК «Автодор», ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ООО «Интер РАО», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», банка ВТБ, Сбербанка, НК «Роснефть» и ОАО РЖД заявили, что их не устраивает обновленный 223-ФЗ (о закупках госкомпаний). Напомним, внесенные в декабре 2017 года поправки предусматривают проведение закупок у малого и среднего бизнеса только в электронной форме (госкомпании обязаны закупать 15% всех товаров, работ и услуг у МСП) — и повышение процедурной и информационной прозрачности всей закупочной деятельности.

    Как рассказали участники совещания, оно носило организационно-установочный характер: «Минфин заявил, что концепцию проекта менять не будет, но точечно кое-что готов обсуждать». В министерстве отказались и сдвигать срок введения нового регулирования на год — этого требовали госкомпании, поясняя, что к работе по новому закону не готовы ни они (поскольку не понимают, как менять свою закупочную систему в новых условиях, из-за того что регулятор их до сих пор не определил), ни малый бизнес, ни электронные площадки, ни единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок. В госкомпаниях говорят, что на отстройку систем закупок уйдет около трех месяцев. Позже, отвечая на запрос “Ъ”, в министерстве официально подтвердили, что «вопрос возможности переноса срока вступления в силу обновленного 223-ФЗ Минфином не рассматривается».

    В целом необходимость поправок к 223-ФЗ в госкомпаниях объясняют тем, что принятый закон «оказался совсем не тем, который крупнейшие заказчики обсуждали в Минэкономики». Регулирование закупок передано от Минэкономики Минфину в апреле 2017 года (но и версию Минэкономики, согласованную с госкомпаниями, правительству не удалось провести через Госдуму летом 2017 года из-за противодействия самих компаний).

    “Ъ” ознакомился с вариантом поправок, предложенных на рассмотрение Минфина. В перечне предложений — более 40 пунктов, в целом повторяющих претензии к новой версии 223-ФЗ. Крупные заказчики хотят исключить из-под действия закона закупки в коммерческих целях и вывести из-под контроля 223-ФЗ не только подрядчиков иностранных заказчиков, но и субподрядчиков (что «закроет» сделки не только с иностранцами, но и российских юрлиц между собой). Еще две идеи: расширить возможность закупки конкретных торговых марок и вернуть бумажные процедуры при закупках за границей, где электронных процедур нет,— фактически торпедировав всю реформу правительства по полной «электронизации» закупочной деятельности. Также госАО хотели бы получить право отказа от работы с не соответствующими их требованиям поставщиками (сейчас можно отказаться только от рассмотрения конкретных заявок) и право выбирать победителя торгов комиссией заказчика (по закону это должно происходить на ЭТП). «Поправки уже переданы в Минфин в рабочем порядке. Но ожидаемо реакции министерства на них не было»,— говорит участник совещания.

    По итогам совещания в Минфине было принято решение создать новую рабочую группу по обсуждению поправок к 223-ФЗ, но, судя по всему, возможно внесение в закон только точечных правок. «На рабочей группе они будут обсуждаться уже официально»,— надеется собеседник “Ъ”. Заседание рабочей группы должно пройти примерно через две недели.

     

    Дарья Николаева, Олег Сапожков

     

    Госзакупки, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Торги, Тендеры, eprocurement
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