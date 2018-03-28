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    Изучите возможности сервиса Invest Vitrina на бесплатном вебинаре

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    5 апреля в 11.00 состоится вебинар на тему «Возможности для роста: привлечение инвестиций». Мероприятие проводится ЭТП ГПБ при поддержке ФРП специально для пользователей ГИС Промышленности, участие бесплатное.

    На мероприятии будет рассмотрен новый сервис ГИСП для поиска финансирования инвестиционных проектов - Invest Vitrina. Сервис будет интересен инициаторам проектов и потенциальным инвесторам.

    В рамках вебинара вы познакомитесь с ключевыми возможностями сервиса:

    ∙ Invest Vitrina как инструмент для реализации инвестиционных проектов;

    ∙ Публикация проекта для привлечения финансирования;

    ∙ Расширенный поиск по базе инвестиционных проектов;

    Длительность мероприятия – 1 час, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.

    Внимание! Количество участников ограничено. В случае превышения лимита слушателей, Вам будет предложена другая дата мероприятия.

     

    Вебинар, Invest Vitrina, ГИСП
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