Изучите возможности сервиса Invest Vitrina на бесплатном вебинаре

5 апреля в 11.00 состоится вебинар на тему «Возможности для роста: привлечение инвестиций». Мероприятие проводится ЭТП ГПБ при поддержке ФРП специально для пользователей ГИС Промышленности, участие бесплатное.

На мероприятии будет рассмотрен новый сервис ГИСП для поиска финансирования инвестиционных проектов - Invest Vitrina. Сервис будет интересен инициаторам проектов и потенциальным инвесторам.

В рамках вебинара вы познакомитесь с ключевыми возможностями сервиса:

∙ Invest Vitrina как инструмент для реализации инвестиционных проектов;

∙ Публикация проекта для привлечения финансирования;

∙ Расширенный поиск по базе инвестиционных проектов;

Длительность мероприятия – 1 час, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию .

Внимание! Количество участников ограничено. В случае превышения лимита слушателей, Вам будет предложена другая дата мероприятия.