Российская газета: Пропуск на торги

К настоящему времени объем госзакупок, размещенных в электронной форме, превысил 15 трлн рублей, а число электронных процедур приближается к 5 млн. Закупки госкорпораций по 223-ФЗ стремительно догоняют сектор госзаказа. Сотни тысяч поставщиков участвуют и осваивают электронные процедуры. И первое, что необходимо сделать поставщику, желающему поучаствовать в электронных торгах, - это получить сертификат электронной подписи (ЭП), который подтверждает полномочия участника торгов и становится способом заверения правомерности этапов торговых процедур. За этим сертификатом нужно идти в удостоверяющий центр (УЦ).

http://www.rg.ru/2014/11/25/goszakupki.html