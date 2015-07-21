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    Российская газета: Пропуск на торги

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    К настоящему времени объем госзакупок, размещенных в электронной форме, превысил 15 трлн рублей, а число электронных процедур приближается к 5 млн. Закупки госкорпораций по 223-ФЗ стремительно догоняют сектор госзаказа. Сотни тысяч поставщиков участвуют и осваивают электронные процедуры. И первое, что необходимо сделать поставщику, желающему поучаствовать в электронных торгах, - это получить сертификат электронной подписи (ЭП), который подтверждает полномочия участника торгов и становится способом заверения правомерности этапов торговых процедур. За этим сертификатом нужно идти в удостоверяющий центр (УЦ).

    http://www.rg.ru/2014/11/25/goszakupki.html

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