Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка

Электронный документооборот (ЭДО) позволяет обеспечить оперативный высокотехнологичный обмен юридически значимой документацией и любыми существенными материалами в цифровой форме в рамках компании, между участниками бизнес-процессов, с государственными и контрольными органами, включая ФНС и суды. ЭДО – простое решение для выполнения сложных задач бухгалтерии, менеджмента, делопроизводителей компании.

С 23 декабря стартует акция на подключение ЭДО ЭТП Газпромбанка, скидка в 15% на современную, высокофункциональную систему документооборота от ведущей электронной торговой площадки РФ.

Акция действительна для клиентов ЭТП ГПБ. Цена тарифа Партнерский составит всего 5000 руб. вместо 5900.

Срок действия акции – с 23 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Начните торги в Новом году с лучшим ЭДО для закупок, бизнеса и отчетности.

Электронный документооборот обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.

Уникальные возможности ЭДО ЭТП ГПБ:

• Функции внутреннего документооборота компании в онлайн-клиенте ЭДО;

• Гибкость работы с произвольными пакетами документов любых форматов;

• Интеграция с внутренними информационными системами предприятия;

• Контроль и прозрачность;

• Исключение налоговых рисков.

Успейте приобрести ЭДО ЭТП Газпромбанка по сниженной цене для партнеров до 31 января!