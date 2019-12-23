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    Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка

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    Электронный документооборот (ЭДО) позволяет обеспечить оперативный высокотехнологичный обмен юридически значимой документацией и любыми существенными материалами в цифровой форме в рамках компании, между участниками бизнес-процессов, с государственными и контрольными органами, включая ФНС и суды. ЭДО – простое решение для выполнения сложных задач бухгалтерии, менеджмента, делопроизводителей компании.

    С 23 декабря стартует акция на подключение ЭДО ЭТП Газпромбанка, скидка в 15% на современную, высокофункциональную систему документооборота от ведущей электронной торговой площадки РФ.
    Акция действительна для клиентов ЭТП ГПБ. Цена тарифа Партнерский составит всего 5000 руб. вместо 5900. 

    Срок действия акции – с 23 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

    Начните торги в Новом году с лучшим ЭДО для закупок, бизнеса и отчетности. 
    Электронный документооборот обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.

    Уникальные возможности ЭДО ЭТП ГПБ:
    •    Функции внутреннего документооборота компании в онлайн-клиенте ЭДО;
    •    Гибкость работы с произвольными пакетами документов любых форматов;
    •    Интеграция с внутренними информационными системами предприятия;
    •    Контроль и прозрачность;
    •    Исключение налоговых рисков.
    Успейте приобрести ЭДО ЭТП Газпромбанка по сниженной цене для партнеров до 31 января!

    Газпромбанк, ЭТП ГПБ, ЭДО, скидка, электронный документооборот, торговая площадка, 44ФЗ, 223ФЗ
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