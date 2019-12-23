Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка

27 сентября 2021 г.
В Самарской области запущен функциональный блок ГРОПодробнее
27 сентября 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской областиПодробнее
03 августа 2021 г.
Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификацииПодробнее
23 июня 2021 г.
Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от ГазпромбанкаПодробнее
15 июня 2021 г.
Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»Подробнее
04 июня 2021 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектовПодробнее
19 апреля 2021 г.
Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентамиПодробнее
03 декабря 2020 г.
ЭТП ГПБ, Газпромбанк и «Газпром нефть» обсудили запуск цифровой экосистемы для промышленного сектораПодробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
28 июля 2020 г.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имуществаПодробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
10 марта 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020Подробнее
25 февраля 2020 г.
Газпромбанк совместно с «Газпром нефтью» разработают цифровую закупочную платформу Подробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
21 ноября 2019 г.
ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в ОренбургеПодробнее
11 ноября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничествоПодробнее
30 октября 2019 г.
Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноябряПодробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
22 октября 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОКПодробнее
22 октября 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPMПодробнее
22 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»Подробнее
21 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»Подробнее
07 октября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форумеПодробнее
01 октября 2019 г.
Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадкеПодробнее
01 октября 2019 г.
Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписиПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
24 сентября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонтаПодробнее
23 сентября 2019 г.
Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системыПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
19 июня 2018 г.
Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании Подробнее
30 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее