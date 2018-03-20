Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ

С 24 марта изменятся подп. "б" п. 2, подп. "а" п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132, начнет действовать подп. "о" п. 2 Правил (постановление Правительства РФ от 15 марта 2018 г. № 255).

В настоящее время все заказчики, обязанные осуществлять закупки у субъектов МСП, должны направлять в реестр договоров сведения о закупках, участниками которых могут быть только МСП, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора.



С 24 марта сведения о закупках у субъектов МСП, в том числе о закупках, участниками которых могут быть только МСП, в реестр договоров необходимо направлять только:

* заказчикам, планы закупок и годовые отчеты о закупках у субъектов МСП которых подлежат мониторингу соответствия,

* заказчикам, проекты планов закупок которых подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, предусматривающим участие МСП в закупке.

Сведения нужно будет направлять в тот же срок, т. е. в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора.