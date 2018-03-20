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    Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ

    Автор: Гарант
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    С 24 марта изменятся подп. "б" п. 2, подп. "а" п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132, начнет действовать подп. "о" п. 2 Правил (постановление Правительства РФ от 15 марта 2018 г. № 255).

    В настоящее время все заказчики, обязанные осуществлять закупки у субъектов МСП, должны направлять в реестр договоров сведения о закупках, участниками которых могут быть только МСП, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора. 

    С 24 марта сведения о закупках у субъектов МСП, в том числе о закупках, участниками которых могут быть только МСП, в реестр договоров необходимо направлять только:

    * заказчикам, планы закупок и годовые отчеты о закупках у субъектов МСП которых подлежат мониторингу соответствия,

    * заказчикам, проекты планов закупок которых подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, предусматривающим участие МСП в закупке.

    Сведения нужно будет направлять в тот же срок, т. е. в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора.


    https://etpfs.ru/products?cache=424313.21242412267?q=finance&recipient=b2b

    смсп, 223-ФЗ
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