Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний

В РФ увеличено число госкомпаний, обязанных выполнять нормативы о закупках товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства РФ.

В перечень конкретных заказчиков, планы закупок которых должны проверяться АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП") или региональными органами власти на соответствия требованиям по участию субъектов МСП в закупках, включено еще 639 компаний и предприятий. Теперь в этот перечень входят более 1050 компаний.

В конце прошлого года правительство РФ снизило пороговые значения годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов МСП. То есть, с начала текущего года требования о закупке товаров, работ, услуг у малого бизнеса стали распространяться на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

Также были изменены критерии, по которым определяются госкомпании, в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Теперь этот мониторинг проводиться в отношении конкретных (определяются правительством РФ) госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Названные изменения были подготовлены в конце прошлого года Минфином РФ, по оценке которого с принятием новых норм процедура оценки и мониторинга соответствия может быть распространена приблизительно еще на 1 тысячу заказчиков федерального и регионального уровней.

По действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 18% годового стоимостного объема договоров (т.е. с учетом привлечения МСП в качестве субподрядчиков). При этом общий годовой стоимостной объем контрактов, заключенных заказчиками с субъектами МСП, должен составлять не менее 15%.

До января т.г. эти требования распространялись на госкомпании с годовой выручкой более 2 млрд рублей.