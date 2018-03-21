Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе

Сегодня, по данным Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, доля гражданской продукции в общем объеме производства составляет 29,2 процента, причем за два года она выросла на семь процентов. Выпуск увеличили Институт реакторных материалов, НПО "Октябрь", Серовский мехзавод, Уральский приборостроительный, Уральский электромеханический и Уральский оптико-механический (УОМЗ) заводы, Уральский электрохимкомбинат (УЭХК).

По словам президента отраслевого союза Николая Клейна, уже сейчас многие проекты, реализуемые оборонщиками, отвечают мировому технологическому уровню. Например, УЭХК совместно с Санкт-Петербургским политехом занимается созданием накопителей энергии, Кировградский завод твердых сплавов наладил производство металлорежущего инструмента с использованием нанокомпозиционного сплава. Уралвагонзавод освоил выпуск вагона-хоппера для перевозки горячего агломерата, а машзавод имени Калинина - новых образцов коммунальной техники. Проект Института реакторных материалов по изготовлению радиофармпрепаратов позволит диагностировать онкологию на ранних стадиях. 16 перинатальных центров, введенных в России в 2016-2017 годах, укомплектованы оборудованием УОМЗ.



По прогнозам, в 2018 году доля "гражданки" в общем объеме производства уральских предприятий ОПК достигнет 30 процентов. Впрочем, это средняя температура по больнице, отдельные заводы ставят задачу довести ее до к 2025 году до 70 процентов, что выше федерального ориентира (30 процентов в 2025-м, 50 - в 2030-м).

По словам гендиректора УОМЗ Анатолия Слудных, росту объемов "гражданки" способствует прежде всего участие в комплексных проектах. Так, программа повышения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, стартовавшая в 2015 году в Свердловской области, уже позволила сэкономить более 600 миллионов бюджетных рублей, поскольку дорожное строительство и установка опор, ограждений и светофоров ведутся не отдельными проектами, а в связке. Еще одна перспективная тема для ОПК - "умные города" и "умные регионы", о реализации таких программ, в частности, заявили Москва и Екатеринбург. А вот в сфере энергосбережения, по признанию Слудных, пока все идет тяжело: сказываются бюджетные ограничения и нехватка средств на инфраструктуру в муниципалитетах.



По мнению представителей отрасли, эффективная диверсификация предприятий ОПК возможна только при поддержке государства, в частности, при формировании устойчивого государственного и квазигосударственного спроса на гражданскую продукцию.



- Я считаю, что на первом этапе все равно нужен госзаказ, чтобы мы не соперничали друг с другом, чтобы 30 предприятий в России не начали одновременно разработку 3D-принтеров и порошков к ним. В Минпромторге России это тоже понимают и готовят программы по запуску производства разных видов гражданской продукции. Причем ставят вопрос по-другому: не что может предприятие, а что требуется, - рассуждает Николай Клейн. - Барьеры для гражданской продукции в ОПК снимаются очень динамично, вместе с тем законодательная база еще требует корректировки. В частности, надо изменить 223-ФЗ о закупках компаний с госучастием, правовые акты, позволяющие реализовать комплексные инфраструктурные проекты в муниципалитетах. Мы подготовили свои предложения, после обсуждения вынесем их на уровень федеральной власти.

Пока нет спроса, нет понимания рынка, очень сложно конкурировать с западными производителями.

Тем временем

Минтруд РФ предложил предприятиям ОПК скинуться на разработку профстандарта "Специалист по экономике и организации машиностроительного производства".- Одна из проблем, препятствующих эффективному освоению гражданской продукции, - противоречие в экономических моделях производства продукции на открытый рынок и в рамках гособоронзаказа. Системно специалистов в области экономики и организации производства для этой отрасли сейчас никто не готовит. Союз машиностроителей поддержал нашу инициативу разработать профстандарт, но в бюджете минтруда на 2018 год средств на это не заложено. Предложили профинансировать за счет предприятий. Ориентировочно понадобится 600 тысяч рублей, - пояснил заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Моисеев.