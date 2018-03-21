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    Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС

    Автор: Финмаркет
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    Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в среду, что Федеральное казначейство и электронные торговые площадки (ЭТП) должны обеспечить предоставление дополнительных сервисов в Единой информационной системе (ЕИС) в области закупок.

    "Основные усилия Казначейство должно направить на обеспечение выполнения новых норм законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающих перевод закупочных процедур в электронный вид, - сказал глава Минфина в рамках расширенной коллегии Федерального казначейства. - Кроме того, полагаю необходимым обеспечить предоставление новых сервисов в ЕИС во взаимодействии с ЭТП".

    По словам министра, речь идет, в частности, о реализации в ЕИС и на ЭТП возможности подписания контрактов в электронном виде, актов приемки-передачи или других первичных документов заказчика и поставщика.

    Также к числу задач по развитию дополнительных сервисов А.Силуанов отнес создание условий для функционирования так называемых электронных магазинов для проведения малых закупок в рамках Контрактной системы (44-ФЗ).

    В настоящее время у Минфина РФ и у Казначейства различаются подходы к организации такого сервиса. Так, Казначейство предлагает создать агрегатор электронных магазинов.

    В середине марта глава Казначейства Роман Артюхин заявлял, что сервис разработан для проведения малых закупок (до 100 тыс. или до 400 тыс. рублей, которые не требуют проведения закупочных процедур). По его словам, в настоящее время объем малых закупок составляет около 800 млрд рублей.

    В свою очередь Минфин прорабатывает варианты организации малых закупок в рамках Единой информационной системы (ЕИС) в области закупок. Один из этих вариантов предусматривает использование Каталога товаров, работ, услуг (КТУ) ЕИС в качестве агрегатора так называемых электронных магазинов, когда заказчик выбирает из "магазина" размещенные в нем предложения поставщиков.

    Само предложение заключается в создании в рамках КТУ специального раздела, позволяющего участникам закупок размещать в нем оферты в отношении соответствующих позиций классификатора типовых потребностей госзаказчиков. В него предлагается включить позиции Каталога, которые не содержат торговых наименований и наименований производителей. Также в рамках Каталога предлагается создать отдельную подсистему - агрегатор торговли. Эта подсистема должна обеспечивать торговое взаимодействие между поставщиками, разместившими оферты, и госзаказчиками.

    По оценкам Минфина, на КТУ может прийтись до 15% совокупного годового объема закупок в случае использования того или иного механизма осуществления закупок непосредственно через каталог.

    https://etpfs.ru/products?cache=424313.21242412267?q=finance&recipient=b2b

    Минфин, 44-ФЗ, 223-ФЗ, ЕИС
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