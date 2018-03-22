Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов

Давно обсуждаемая тема стимулирования “зеленых” госзакупок и производства экологически чистой продукции, похоже, наконец-то переходит в законодательную плоскость. До конца весенней сессии в Госдуму должен поступить соответствующий законопроект. Однако он станет только первым шагом на пути развития “зеленой” экономики, отмечают эксперты.

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию разработан законопроект, направленный на то, чтобы простимулировать госзаказчиков при проведении аукционов и конкурсов отдавать предпочтение энергоэффективной технике, офисной мебели из экологичных материалов, бумаге из вторсырья, электромобилям, электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. До конца весенней сессии он будет внесен на рассмотрение Государственной Думы, сообщила “Парламентской газете” автор инициативы, зампредседателя комитета Ирина Гехт. По ее словам, принятие законопроекта станет одним из важнейших шагов на пути развития “зеленой экономики” в России.

В настоящее время статьей 32 федерального закона 44-ФЗ предусмотрена возможность использования экологических “зеленых” критериев и критериев стоимости жизненного цикла, однако реальная правопрерименительная практика таких закупок не сложилась. Что касается закупок по 223-ФЗ, то его дополнение экологическими статьями фактически прекратилось в 2013 г. На региональном уровне существует постановление правительства Москвы от 20 апреля 2010 г. № 332-ПП, определяющее экологические критерии для 10 видов товаров, но, как показала практика, оно тоже не работает. Единственным документом, стимулирующим развитие “зеленых” закупок, является закон “Об энергоэффективности”, устанавливающий преференции для товаров с определенным классом этого показателя.

Поручение подготовить предложения по развитию инструментов стимулирования в России “зеленых” технологий было дано в конце 2016 г. президентом Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета по экологии. В середине 2017 г. с предложением создать систему “зеленых” госзакупок выступил Экспертный совет при правительстве. При этом отмечалось, что сделать это будет непросто – ведь сегодня основным критерием при госзакупках является не качество товара, а его цена, а экологически чистые товары стоят дороже обычных.

“Обсуждение темы экологических закупок происходит не впервые. Вместе с тем, для того чтобы такие закупки стали реальностью, кто-то должен быть либо заинтересован в них, либо обязан их проводить, – говорит Георгий Сухадольский, руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки". – Например, в качественных и функциональных характеристиках товара заинтересован функциональный заказчик, который будет в последующем потреблять/эксплуатировать приобретенную продукцию. В экологических же характеристиках подобная заинтересованность возникает редко. Поэтому для увеличения доли закупок экологической продукции такую заинтересованность надо повысить: либо обязать, либо простимулировать (экономически или иным способом) закупать товары с соответствующими характеристиками”.

Однако, по мнению эксперта, при этом нельзя забывать и о содержательной стороне вопроса: необходимо определить, какие именно требования можно рассматривать как экологические, в каких ситуациях и для какой продукции их целесообразно или нецелесообразно применять, какая именно продукция относится к "зеленой", кто это и по каким критериям вправе определить, какие системы декларирования или сертификации применять и т.д.

Для того, чтобы “зеленые” госзакупки успешно развивались и приносили желаемый эффект, нужны понятные и проверяемые экологические критерии, национальная система стандартов в этой области, согласна с ним Евгения Кузнецова, заместитель руководителя органа по добровольной экологической сертификации системы “Листок жизни” НП “Экологический союз”. Кроме того, необходимо организовать диалог и провести обучение заказчиков и поставщиков новым методам работы. Еще одно условие успешного перехода к “зеленым” закупкам – разработка и утверждение типовой конкурсной документации, содержащей экологические требования (технические спецификации, требования к поставщику, критерии оценки заявок, дополнительные условия контракта), методик расчета стоимости жизненного цикла для разных групп продукции, типовых форм контрактов и типовых экологических требований и пр. На уровне федерального законодательства необходимо включение экологических требований и показателей в нормирование в сфере закупок (ст.19 44-ФЗ) и в регулирование контракта жизненного цикла (ч.16 ст.34 44-ФЗ), а также внесение изменений в ч.3 ст. 32 44-ФЗ, которые позволят учитывать при оценке стоимости жизненного цикла товара его воздействие на окружающую среду.

“Стимулировать использовать экологически чистую продукцию надо обе стороны – и тех, кто закупает продукцию, и тех, кто ее производит или осуществляет поставки, – продолжает Елена Шадрина, к.э.н., доцент факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ-Пермь, эксперт проектов UN Environment. – Госзаказчик не сможет выставлять при закупке требования о поставке экологичной продукции, если на рынке такой продукции нет. С другой стороны, поставщики не стремятся массово переходить на производство продукции с экологическими характеристиками, так как на нее нет большого спроса. Тем более, что на начальном этапе производства экологичная продукция дороже обычной”.

При этом, по ее словам, существует множество примеров экологичной продукции и экологичных способов оказания услуг или выполнения работ, не требующих больших затрат: использование многоразовой тары, применение больших емкостей для моющих средств, использование продуктов, выращенных в данной местности (минимизируются затраты и снижается экологическая нагрузка при сокращении времени перевозки), обучение персонала рациональному бережному обращению с водой, экономии электроэнергии, отказ от покупки одноразовых изделий (канцтовары, одноразовая посуда и т.п.).

Кроме того, учет стоимости жизненного цикла продукции помогает понять, что суммарные расходы на приобретение и эксплуатацию экологичных зданий или оборудования ниже, чем для обычного объекта. Плюс ко всему, госзаказчик получает еще и значимый экологический эффект. Тем не менее, несмотря на то, что 44-ФЗ предусмотрена закупка продукции с учетом стоимости жизненного цикла, на деле эта возможность применяется редко из-за отсутствия соответствующих знаний и проработанных методик.

Кроме внедрения уже перечисленных мер стимулирования спроса на “зеленую” продукцию, Елена Шадрина предлагает создать открытый электронный ресурс, где заказчики смогут найти все необходимые материалы, инструкции, типовые критерии “зеленых” закупок, и использовать их. Также заказчиков, которые активно применяют такие закупки, можно поощрять, например, путем преференций, но не финансовых, а репутационных. “Конечно, чтобы система экологичных закупок заработала, нужен обязывающий закупать продукцию с экологическими характеристиками акт, но нельзя это делать массово и повсеместно, – говорит Елена Шадрина. – Можно выбрать ряд видов продукции, и обязать заказчиков при закупке данной продукции устанавливать экологические требования и критерии. При этом параллельно с этой обязывающей нормой надо принять методические руководства, чтобы у заказчиков был готовый инструмент – типовые требования к данной продукции”.

Наличие госзаказа на продукцию с экологическими характеристиками станет стимулом для ее производства. Помимо этого, можно предусмотреть меры финансовой поддержки компаний, выпускающих экологичную продукцию. Например, можно рассматривать ее как инновационную и применять к производителям такие меры, как снижение ставки налога, выделение финансирования и пр. Ну и, конечно, одними законодательными актами вопрос не решить. Приоритет экологичных государственных закупок надо вписать в общую стратегию развития государства.

При наличии простых и ясных критериев экологичности в сочетании с простыми и практически реализуемыми механизмами преференции можно надеяться на то, что экологические производства и в самом деле могут получить стимул для развития. Акцент на экологических закупках в госзаказе в полной мере отвечает и передовому международному опыту.



Так, в государственном секторе многих стран мира “зеленые” закупки (Green Public Procurement (GPP) уже используются достаточно широко. Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Голландия, Швеция и Великобритания провозгласили себя государствами, активно использующими принципы экологически безопасных закупок, еще в 1995 г. В 2002 г. “Рекомендации Совета по внедрению экологических критериев госзакупок товаров и услуг” были приняты в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Через несколько лет инициативы, развивающие эти рекомендации, получили свое законодательное подтверждение в странах ЕС.

Например, в Австрии “зеленые” закупки являются обязательными еще с 1999 г. Их перечень состоит из 23 категорий товаров и услуг. На Мальте с 2010 г. по программе “зеленых” закупок при постройке новых школ должны использоваться возобновляемые источники энергии, а здания должны быть энергоэффективными. В Словении был разработан план развития “зеленых” закупок на 2009-2012 гг., в результате чего удалось довести их долю до 50%. В Финляндии доля “зеленых” контрактов сегодня составляет почти 95%, в Дании – 87%, в Ирландии – 50% от общего числа все госдоговоров. В целом в странах Европы объем “зеленых” закупок постоянно растет и к настоящему времени составляет около 55%.

“Зеленые” инициативы поддерживаются на государственном уровне и во многих других странах. Например, в Китае законы, стимулирующие развитие “зеленых” госзакупок, начали появляться в 2002 г. В 2006 г. госучреждения обязали отдавать предпочтение товарам с экомаркировкой по стандартам серии ISO 14020, в 2008 г. рекомендуемый перечень включал в себя 19 категорий товаров, 760 предприятий, более 7 тыс. наименований товаров. В Таиланде “зеленые” закупки начали развиваться в 2008 г., и к 2012 г. их доля достигла 20%.

В России, по словам Евгении Кузнецовой, распространение “зеленых” закупок сдерживает слабая мотивация заказчиков, высокая цена экологически безопасной продукции, а также несовершенство законодательной базы и отсутствие методических рекомендаций по определению экологических критериев.

С ее мнением согласна и Елена Шадрина, которая в числе основных сложностей внедрения экологичных закупок называет недостаток политической воли и поддержки со стороны высшего уровня руководителей (региона, муниципалитета, организации), отсутствие правовой поддержки, методических рекомендаций и руководств, а также знаний о “зеленых” закупках у заказчиков, слабое развитие рынка экологичной продукции и распространенное мнение о том, что экологичная продукция существенно дороже обычной.