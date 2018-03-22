Запущен сервис поиска финансирования инвестиционных проектов

Запущен сервис поиска финансирования инвестиционных проектов - Invest Vitrina. Публикация проектов в данном сервисе осуществляется на бесплатной основе. Инвесторы регистрируются и получают базовое резюме проекта также бесплатно.

Invest Vitrina - агрегатор инвестиционных проектов и сопутствующих сервисов и услуг. Все данные структурированы в удобном для восприятия инвестора виде и проверены экспертами. Invest Vitrina разработана для улучшения качества взаимодействия участников инвестиционного рынка, готовых вести диалог для успешной реализации инвестиционного проекта.

С помощью данного технологического сервиса предприятия промышленности смогут размещать информацию о планируемых к реализации проектах с приложением бизнес-плана и финансовой модели.

Опубликованная информация будет доступна всем категориям инвесторов.

Возможности Invest Vitrina:

∙ Доступные инструкции, рекомендации и шаблоны для размещения и публикации проекта;

∙ Оперативное обновление информации о проекте и отслеживание текущего статуса опубликованного проекта;

∙ Прямой контакт с инвесторами и модераторами внутри площадки;

∙ Услуги личного менеджера для управления и обновления публикации;

∙ База качественных и предварительно проанализированных проектов с удобным расширенным поиском;

Для авторизованных пользователей ГИСП доступ в сервис возможен по ссылке.

Подробная информация о проекте на сайте www.investvitrina.ru в руководстве пользователя.

Оператор сервиса - электронная торговая площадка ГПБ, при поддержке Фонда развития промышленности и Группы Газпромбанка.