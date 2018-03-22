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    Запущен сервис поиска финансирования инвестиционных проектов

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    Запущен сервис поиска финансирования инвестиционных проектов - Invest Vitrina. Публикация проектов в данном сервисе осуществляется на бесплатной основе. Инвесторы регистрируются и получают базовое резюме проекта также бесплатно.

    Invest Vitrina - агрегатор инвестиционных проектов и сопутствующих сервисов и услуг. Все данные структурированы в удобном для восприятия инвестора виде и проверены экспертами.  Invest Vitrina разработана для улучшения качества взаимодействия участников инвестиционного рынка, готовых вести диалог для успешной реализации инвестиционного проекта. 

    С помощью данного технологического сервиса предприятия промышленности смогут размещать информацию о планируемых к реализации проектах с приложением бизнес-плана и финансовой модели.

    Опубликованная информация будет доступна всем категориям инвесторов.

    Возможности Invest Vitrina:

    ∙ Доступные инструкции, рекомендации и шаблоны для размещения и публикации проекта;

    ∙ Оперативное обновление информации о проекте и отслеживание текущего статуса опубликованного проекта;

    ∙ Прямой контакт с инвесторами и модераторами внутри площадки;

    ∙ Услуги личного менеджера для управления и обновления публикации;

    ∙ База качественных и предварительно проанализированных проектов с удобным расширенным поиском;

    Для авторизованных пользователей ГИСП доступ в сервис возможен по ссылке.

    Подробная информация о проекте на сайте www.investvitrina.ru в руководстве пользователя. 

    Оператор сервиса - электронная торговая площадка ГПБ, при поддержке Фонда развития промышленности и Группы Газпромбанка.

     

    Invest Vitrina, Инвест Витрина, инвестиции
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