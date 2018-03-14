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    90% закупок Москвы проходит в электронном виде

    Автор: Torg94
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    Рынок госзакупок Москвы является не только крупнейшим в России, но и опережает его по основным показателям конкурентности и эффективности. Цифровизация закупок, стандартизация значительного числа конкурсных процедур, отказ от формального подхода к выбору поставщика - какие меры позволили столице добиться таких результатов?

    С подробным отчетом об итогах работы крупнейшего в России столичного рынка госзакупок в 2017 г. на конференции “Контрактная система города Москвы. Итоги 2017 года” выступила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Уровень конкуренции на нем составляет 4,8, что почти в два раза выше, чем в среднем по стране. В числе высококонкурентных отраслей клининговые услуги (6,45), услуги по стирке и обработке белья (5,04), поставка текстильных изделий (кроме одежды), канцелярских и хозяйственных изделий (5,02), услуги по дополнительному образованию (4,89). Самый низкий уровень конкуренции наблюдается в сфере ветеринарных услуг (3,1), НИР и НИОКР (2,5), социальных услуг (2,4), услуг по организации питания (2,3) и финансовой сфере (2,1).

    На московском рынке госзакупок активно работают компании из других российских регионов. Так, более 15% контрактов приходится на поставщиков из Московской области – они обеспечивают столицу строительными материалами, товарами для ремонта и технического обслуживания, лекарствами и изделиями медицинского назначения. В числе крупных поставщиков также компании из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областей, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики. Благодаря высокому уровню конкуренции и участию региональных поставщиков столичным заказчикам удается добиться существенного, иногда до 30%, снижения первоначальной цены контракта.

    Объем закупок у малого бизнеса на московском рынке госзакупок в 2017 г. составил 225 млрд руб. Более 10% от общего объема закупок Москвы составляют инновационные товары и услуги – в 2017 г. их было приобретено на сумму около 70 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2016 г.

    По словам Натальи Сергуниной, высокие показатели развития столичного рынка госзакупок обусловлены двумя основными факторами. Во-первых, на сегодняшний день 90% закупок Москвы проходит в электронном виде. Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян уверен, что все процедурные сложности закупок должны быть погружены в технологию, а пользователи должны иметь дело только с интуитивно понятным интерфейсом. “Электронизация закупок – технологическая основа высокой конкуренции на торгах и сокращения примитивных процедурных ошибок при проведении закупок. Завершив процесс электронизации, мы сможем перейти к полной цифровизации системы закупок – когда в электронном виде будет не только форма, но и содержание закупки, выбор оптимального поставщика”, – говорит он.

    Вторым фактором успеха Наталья Сергунина считает нормирование и стандартизацию столичных закупок. Так, как сообщил участникам конференции руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, около 40% процедур заказчики Москвы проводят по типовой документации. Объем таких закупок составляет 250 млрд руб. в год. Для стандартизированных позиций устанавливаются предельные цены продукции. За счет этого минимизируются трудозатраты заказчиков на подготовку процедур, а поставщики получают понятные и прозрачные правила для участия в закупках. “Цель столичного рынка закупок – к концу года довести долю стандартизированных процедур до 50%. Практика показывает, что количество жалоб по стандартизированным процедурам значительно меньше”, – продолжил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

    Кроме того, столице удалось максимально отказаться от формальных критериев при определении поставщика. “Кропотливый подбор критериев и диапазонов технических параметров обеспечил, с одной стороны, гарантированно высокое качество закупаемой продукции, в том числе и минимальные эксплуатационные издержки, отсутствие простоев в эксплуатации, а с другой – возможность участия в конкурентном отборе максимально возможного круга потенциальных участников, понятные и прозрачные правила допуска к торгам”, – заявил Геннадий Дегтев.

    “Важно не столько контролировать процесс осуществления закупки, сколько вместе с коллегами совершенствовать систему закупок в целом. Именно в этом состоит ключевая задача в развитии эффективности контрактной системы. В основе всего – прозрачные правила, которые необходимо определять на старте”, – подытожил начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

    Напомним, что согласно данным zakupki.gov.ru в 2017 г. было заключено более 3,5 млн контрактов на сумму 6,3 трлн руб. по 44-ФЗ, размещено более 1,3 млрд извещений на сумму более 27 трлн руб. по 223–ФЗ (данные о сумме и числе заключенных контрактов по 223-ФЗ на портале госзакупок на момент подготовки статьи были недоступны).

    По данным “РТС-Тендер”, в 2017 г. российский рынок госзакупок достиг 36,5 трлн руб. На нем было заключено более 4 млн сделок. Лидером рынка является Москва – в 2017 г. столица закупила товаров и услуг на 2 трлн руб. по 44-ФЗ и на 13,9 трлн руб. по 223-ФЗ, что в сумме составляет около 44% всего объема госзакупок страны. На втором месте северная столица Санкт-Петербург с показателями 469 млрд руб. и 1,71 трлн руб. соответственно (5% рынка госзакупок). Самые дорогие контракты были заключены в сфере строительства (44-ФЗ), оптовой торговли, финансов, поставок нефти и природного газа (223-ФЗ).

    Расхождение в данных об объеме рынка, публикуемых различными источниками, в середине 2017 г. было отмечено аналитиками ЦСР в докладе “Госзакупки. Какой должна быть контрактная система”: “Совокупный объем госзаказа в России не планируется, а складывается по факту, поэтому даже в официальных комментариях постоянно звучат разные оценки. Точной оценки объема российского госзаказа нет и в официальной статистике”.

    Согласно данным исследования рынка региональных закупок, проведенного Аналитическим центром при Правительстве РФ совместно с ресурсом "Закупки 360", в целом по России в первом полугодии 2017 г. среднее количество заявок, поданных на конкурс, составило 3,2, число допущенных участников – 2,8. Доля закупок, в отношении которых были поданы жалобы, признанные ФАС России обоснованными, составила 0,26%. Средняя стоимость одного дня заключенного контракта равна 9,3 тыс. руб. Более 64% закупочных процедур конкурентного типа происходило при участии как минимум 2 претендентов, а общий уровень экономии по результатам конкурентных закупочных процедур региональных и муниципальных закупщиков в первом полугодии 2017 г. составил 8,4%. Около 16,9% контрактов было заключено со средними или малыми предприятиями (в стоимостном выражении). Среднее число заявок на таких конкурсах составляло 3,3, а допущенных – 2,9.

    https://etpfs.ru/products?cache=424313.21242412267?q=finance&recipient=b2b

    Госзакупки, Москва, ФАС
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