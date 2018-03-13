Аналитика закупок для заказчиков и поставщиков

21 марта в 11.00 состоится вебинар на тему «Информационно-аналитическая система Trade Inspect» как инструмент для решения операционных и стратегических задач поставщика и заказчика. Мероприятие проводится ЭТП ГПБ при поддержке ФРП специально для заказчиков ГИС Промышленности, участие бесплатное.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы работы с основными реестрами необходимыми для глубокой аналитики закупок. Вы узнаете, как правильно их настроить, чтобы получить необходимую для вас информацию.

Заказчикам вебинар будет полезен для оценки участников закупок и поможет:

* Выявить системных поставщиков по фактически поданным заявкам;

* Найти ключевых заказчиков поставщика и цены для них;

* Оценить результат участия.

Поставщикам вебинар поможет:

* Выявить ключевых заказчиков объем закупок, сезонность;

* Найти основных поставщиков заказчика, сравнить себя с конкурентами;

* Определить долю участия СМСП в закупках заказчика.

Длительность мероприятия – 2 часа, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию .

Внимание! Количество участников ограничено. В случае превышения лимита слушателей, Вам будет предложена другая дата мероприятия.