Аналитика закупок для заказчиков и поставщиков

30 октября 2019 г.
Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноябряПодробнее
07 августа 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарствПодробнее
23 августа 2018 г.
Внесены изменения в порядок формирования, утверждения и ведения планов закупокПодробнее
10 августа 2018 г.
Инструменты аналитики для решения задач участников закупокПодробнее
04 января 2018 г.
Возможности информационно-аналитической системы Trade InspectПодробнее
15 декабря 2017 г.
Заказчики корпоративной секции уже начали публиковать планы закупок на 2018 годПодробнее
09 ноября 2017 г.
Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу годаПодробнее
31 октября 2017 г.
План закупок машин и оборудования общего назначения на декабрь 2017Подробнее
29 октября 2017 г.
План закупок компьютерного оборудования на декабрь 2017Подробнее
28 октября 2017 г.
План закупок в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средствПодробнее
27 октября 2017 г.
План закупок в области строительных работ на декабрь 2017Подробнее
27 сентября 2017 г.
Планы закупок программных продуктов и услуг по разработке ПО на ноябрь 2017Подробнее
27 сентября 2017 г.
Планы закупок компьютерного оборудования на ноябрь 2017Подробнее
26 сентября 2017 г.
Планы закупок основных металлов на ноябрь 2017Подробнее
26 сентября 2017 г.
Планы закупок продуктов и напитков на ноябрь 2017 Подробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г. ГК «Газпром»Подробнее
05 сентября 2017 г.
ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень Подробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере информации и связиПодробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере обрабатывающего производстваПодробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере транспортировки и храненияПодробнее
04 сентября 2017 г.
Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усиленПодробнее
01 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере строительстваПодробнее
25 августа 2017 г.
ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительстваПодробнее
23 июня 2017 г.
Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 годаПодробнее
29 марта 2016 г.
25 марта 2016 года в Москве состоится конференция "Рынок корпоративных закупок"Подробнее