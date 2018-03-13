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    Аналитика закупок для заказчиков и поставщиков

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    21 марта в 11.00 состоится вебинар на тему «Информационно-аналитическая система Trade Inspect» как инструмент для решения операционных и стратегических задач поставщика и заказчика. Мероприятие проводится ЭТП ГПБ при поддержке ФРП специально для заказчиков ГИС Промышленности, участие бесплатное.

    На мероприятии будут рассмотрены вопросы работы с основными реестрами необходимыми для глубокой аналитики закупок. Вы узнаете, как правильно их настроить, чтобы получить необходимую для вас информацию.

     

    Заказчикам вебинар будет полезен для оценки участников закупок и поможет:

    * Выявить системных поставщиков по фактически поданным заявкам;

    * Найти ключевых заказчиков поставщика и цены для них;

    * Оценить результат участия.

     

    Поставщикам вебинар поможет:

    * Выявить ключевых заказчиков объем закупок, сезонность;

    * Найти основных поставщиков заказчика, сравнить себя с конкурентами;

    * Определить долю участия СМСП в закупках заказчика.

    Длительность мероприятия – 2 часа, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.

    Внимание! Количество участников ограничено. В случае превышения лимита слушателей, Вам будет предложена другая дата мероприятия.

    Trade Inspect, аналитика закупок
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
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