Новые условия для банковской гарантии по 44-ФЗ

С 19 марта в новой редакции начнет действовать п. "а" Дополнительных требований к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Постановление Правительства РФ от 15 января 2018 г. № 11).

Во-первых, в этой норме будет указано, что заказчик вправе представить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

Во-вторых, определены размеры требования заказчика об уплате денежной суммы. Так, если гарантия была предоставлена в качестве обеспечения исполнения контракта, то требование об уплате представляется в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта. Если же банковская гарантия была предоставлена в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, то требование об уплате представляется в размере обеспечения заявки, установленном в извещении и документации о закупке.