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    Новые условия для банковской гарантии по 44-ФЗ

    Автор: Гарант
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    С 19 марта в новой редакции начнет действовать п. "а" Дополнительных требований к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Постановление Правительства РФ от 15 января 2018 г. № 11).

    Во-первых, в этой норме будет указано, что заказчик вправе представить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

    Во-вторых, определены размеры требования заказчика об уплате денежной суммы. Так, если гарантия была предоставлена в качестве обеспечения исполнения контракта, то требование об уплате представляется в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта. Если же банковская гарантия была предоставлена в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, то требование об уплате представляется в размере обеспечения заявки, установленном в извещении и документации о закупке.


    https://etpfs.ru/products?cache=424313.21242412267?q=finance&recipient=b2b

    банковская гарантия
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