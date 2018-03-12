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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Путин отметил проблему сговора на торгах

    Путин отметил проблему сговора на торгах

    Автор: Torg94
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    Решать проблему демпинга при госзакупках нужно не изменениями в 44-ФЗ “О контрактной системе”, а выявлением сговоров, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями Самары.

    Проблему демпинга подняла одна из участниц встречи, пожаловавшаяся на конкурентов, резко сбрасывающих цены на торгах. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что жулики лишь прикрываются 44-ФЗ, и нужно не менять закон, а бороться с жульничеством. Сам факт демпинга, как правило, говорит о наличии сговора.

    При этом закон справляется со своими задачами и создает конкурентную среду на рынке госзакупок. Для решения проблемы демпинга необходимо тщательнее контролировать закупочные процедуры по 44-ФЗ. 

    https://etpfs.ru/products?cache=424313.21242412267?q=finance&recipient=b2b

    Путин, 44-ФЗ
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