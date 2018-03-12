Путин отметил проблему сговора на торгах

Решать проблему демпинга при госзакупках нужно не изменениями в 44-ФЗ “О контрактной системе”, а выявлением сговоров, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами-предпринимателями Самары.

Проблему демпинга подняла одна из участниц встречи, пожаловавшаяся на конкурентов, резко сбрасывающих цены на торгах. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что жулики лишь прикрываются 44-ФЗ, и нужно не менять закон, а бороться с жульничеством. Сам факт демпинга, как правило, говорит о наличии сговора.

При этом закон справляется со своими задачами и создает конкурентную среду на рынке госзакупок. Для решения проблемы демпинга необходимо тщательнее контролировать закупочные процедуры по 44-ФЗ.