Мособлдума борется с недобросовестными поставщиками

Московская областная дума разрабатывает законопроект о внесении в черный список поставщиков некачественных продуктов питания для нужд детских садов, школ и других социальных учреждений. Депутаты планируют отстранить эти организации от участия в госзакупках на семь лет. Таким образом подмосковные власти рассчитывают предотвратить новые отравления школьников, поясняет глава регионального комитета по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов. Эксперты в целом положительно оценивают это начинание, но считают, что этих мер будет недостаточно - нужно в корне менять систему работы с этим видом закупок.

Черный список поставщиков – не единственная мера по борьбе с некачественной или фальсифицированной продукцией. Депутаты также хотят запретить поставщикам продуктов питания привлекать субподрядчиков: все обязательства по контракту должны выполнять сами победители торгов. Это требование могут включить в типовую форму договора, которая сейчас находится на стадии разработки. Кроме того, по мнению депутатов, все претенденты на такие заказы должны состоять в саморегулируемых организациях.

Ситуации с поставками некачественных продуктов в школы и больницы периодически возникают во многих регионах России и зачастую сопровождаются нарушениями и сговором на торгах. К примеру, в Пермском крае три аффилированные компании (ООО "Медилайн", ООО "Элиона" и ООО "Амега") за 8 лет получили 268 контрактов на 3,81 млрд рублей. У компаний "Элиона" и "Медилайн" - один учредитель, а директор компании "Амега" указан как контактное лицо в двух других, рассказывал Т94 координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта. По его словам, в декабре 2016 года интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, куда поставляла еду компания "Элиона", был закрыт из-за массового отравления воспитанников.

Хотя для закупок продуктов питания и сделали исключение из аукционного перечня, но, к сожалению, закупка продуктов для детских учреждений на аукционах продолжается, хотя очевидно, что это почти гарантированно приводит к поставке некачественных, просроченных и некондиционных продуктов, уверен директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.



Не всегда сможет привести к положительному эффекту и запрет на привлечение субподрядчика, так как по сути он ограничивает общегражданские правоотношения, говорит представитель Комитета Торгово-Промышленной палаты РФ по развитию системы закупок. “Институт использования субподрядчика – это абсолютно нормальная практика для исполнения сложных заказов, а разделение сложного технического задания на несколько простых может усложнить, а также и ухудшить, конечный результат для заказчика. Создание СРО в области исполнения заказов по продуктам питания также не сможет сразу решить проблему, так как такой институт должен быть создан на федеральном уровне и должен регулироваться специальными нормами, вплоть до разработки соответствующего федерального закона”, - отмечает он.

В целом предложения депутатов из Подмосковья имеют под собой основания, считает Ульянов. Но необходимо дополнить их действиями на федеральном уровне: запретить покупку на аукционах товаров, не входящих в аукционный перечень, повысить оценку качественных критериев в конкурсах, разрешить конкурентные переговоры, ввести ограничения на участие сомнительных фирм и фирм-однодневок в госзаказе, перечисляет он.

Для исправления ситуации на рынке нужно внести в ТЗ подробные требования к качеству товаров, работ и услуг в сфере продуктов питания, требование предоставить заключение аккредитованных лабораторий вместе с документацией и обязать поставщиков подтверждать свою квалификацию и положительный опыт исполнения аналогичных контрактов, предлагает представитель Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок. “Приоритет цены над качеством, к сожалению, приводит и будет приводить к негативным последствиям. Необходимо направить максимальные ресурсы на разработку технических регламентов с едиными обязательными критериями в конкретных областях. Такой подход позволит говорить о единых критериях качества, а также о едином подходе к методам его регулирования как со стороны заказчика, так и со стороны государственных органов, что будет способствовать развитию общественного контроля”, - заключает он.