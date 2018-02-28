Что закупают власти для организации выборов

До выборов президента России осталось меньше месяца, но подготовка к этому важному политическому событию началась намного раньше. Не последнюю роль в ней играет процесс организации государственных и муниципальных закупок. Рассмотрим самые интересные тендеры ЦИКа и региональных властей.

В ноябре 2017 г. Центризбирком утвердил логотип выборов из 77 вариантов, которые тестировали более 1000 человек из 12 городов России. В августе творческий конкурс на разработку визуальной концепции информационной кампании выиграла компания "ИМА-консалтинг". Стоимость контракта составила 37 млн руб., а общий бюджет информационной кампании с учетом региональной составляющей, по данным ЦИК, превысил 770 млн руб.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, каждый гражданин РФ, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента. Для информирования избирателей в период кампании выделено не менее 22 часов на федеральных телеканалах и 60 часов – на региональных. Еще один акцент будет сделан на информационной "атаке" с использованием мобильного интернета (планируемый охват – 85 млн граждан России старше 18 лет, то есть 75% целевой аудитории).

Привлечение молодых избирателей

В начале года в Кремле подготовили рекомендации для регионов по повышению явки на выборах 2018 года. Среди них – проекты под названием "Большие семейные игры", "Фото на выборах" и школьные референдумы. Один из проектов предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы. В презентации конкурса "Фото на выборах", о котором сообщил РБК, говорится, что его цель — "мобилизовать избирателей 18–39 лет", а также "создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках".

Регионы тауже задействуют новые технологии агитации – так, частью акции избирательной комиссии Ростовской области для впервые голосующих избирателей стала рассылка стикерпаков для Telegram. На проведение всей акции, направленной на увеличение явки на выборы, из регионального бюджета выделено 2,6 млн руб. Исполнитель, в том числе, должен будет создать стикерпак из как минимум 15 стикеров на электоральную тематику и загрузить его в Telegram.

В день голосования участники акции получат на избирательном участке блокноты-магниты (всего их будет изготовлено около 45 тыс. штук). На участке также будет находиться информационный плакат, содержащий ссылку для регистрации в розыгрыше призов акции. До 20 марта 2018 года с помощью генератора случайных чисел проходит розыгрыш призов - игровой консоли и смарт-часов.

Подряд на трансляцию выборов в Интернете

На прошлых президентских выборах в 2012 г. большое распространение получило видеонаблюдение на участках для голосования. Тогда на реализацию этого проекта выделили около 20 млрд руб. Из них 13 млрд руб. предоставило государство, еще 7 млрд руб. вложил Ростелеком. Планировалось, что эти затраты должны окупиться за 6-7 лет. Из них на оборудование было потрачено 5 млрд руб., остальные затраты пришлись на линии связи и инфраструктуру.

В августе 2017 года ЦИК заявил, что стоимость видеонаблюдения на выборах 2018 г. составит 2,7 млрд руб. В рамках проекта ЦИК расширила охват видеонаблюдения на участки, расположенные в областных и районных центрах, а также в других крупных населенных пунктах. В конце 2017 г. правительство определило Ростелеком единственным исполнителем работ по оказанию услуг по трансляции голосования онлайн и хранения соответствующих видеозаписей.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех регионов России в помещениях более чем 40 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий.

Безопасность на участках

После серии ложных минирований в регионах России региональные власти решили оснастить избирательные участки рамками металлодетектеров. Их установят в городах и районных центрах.

К примеру, в Волгоградской области на металлодетекторы потратят 70 млн руб., выделенных из областного бюджета. После выборов их будут использовать для предотвращения различных угроз в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г., а затем установят в школах.

На выборы как на праздник

Создание атмосферы праздника на избирательном участке – стандартный ход. Ко дню выборов избирательные участки Москвы украсят воздушными шарами и баннерами. Столичные власти потратят на украшения почти 50 млн руб. – такова сумма начальных (максимальных) цен соответствующих тендеров, объявленных управами районов и другими уполномоченными учреждениями.



