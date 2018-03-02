Количество банков для выдачи гарантий будет увеличено

Министерство финансов России предлагает дать возможность банкам без рейтинга выдавать гарантии по госзакупкам, не превышающим сумму в 20 млн руб. Ведомство также предлагает отказаться от требований к рейтингам небольших региональных банков, работающих с госгарантиями. В частности, чиновники хотят разрешить начать использовать рейтинг "А-" для размещения госсредств, а также рейтинги "ВВВ-" для работы с гарантиями по налоговым платежам и госзакупкам. Эксперты считают, что данные меры позволят повысить доступность небольших гарантий для малого и среднего бизнеса.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что соответствующие проекты постановления правительства уже разработаны и находятся в процессе согласования. Акт по рейтингам "А-" и "BBB-" вступит в силу в течение марта. Для изменения требований к банкам потребуются и другие документы, которые Минфин доработает к лету.





Вместе с тем, Минфин предлагает ужесточить требования к финансовой устойчивости банков, которые будут работать с обеспечением заявок на участие в госзакупках. Предлагается установить для таких банков требование о наличии у них капитала в размере не менее 25 млрд рублей. Ранее Совет Федерации направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть излишне жесткие требования к уровню кредитного рейтинга и требования к уровню капитала банков, где размещены средства федерального бюджета.

Сенаторы уверены, что профильные ведомства ориентируются на данные требования при принятии решений о размещении средств бюджетов субъектов России и средств участников долевого строительства. Кроме того, на данные критерии ведомства ориентируются и при открытии счетов по государственным закупкам. В связи с этим глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила внимательно отнестись к предложению сенаторов

Руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский заявил, что со своей стороны подобный, более взвешенный и дифференцированный (или, как его нередко называют, "риск-ориентированный"), подход можно только поприветствовать. “Этот подход позволит более гибко использовать возможности финансовых организаций. Конечно, это потребует дополнительного администрирования по требованиям к рейтингам разных банков, но это вполне можно сделать один раз и наладить в автоматизированном режиме, чтобы исключить возможные случайные ошибки”, - сказал эксперт.

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов считает, что процесс получения банковских гарантий сегодня непрост. “Деловое сообщество ранее выступало с инициативами об упрощении предоставления банковских гарантий для мелких закупок. Я считаю, что можно обсуждать максимальную сумму гарантий по госзакупкам. Можно обсуждать, должна ли она быть равна 20 млн руб. или нет. К мелким закупкам сегодня относятся закупки суммой до 100 и до 400 тыс. руб. Эту планку надо поднимать, и предельно упрощать все процедуры под ней”, - сказал эксперт.

По его словам, когда зачистка банковской системы происходит за счет мелких и средних региональных банков, это снижает конкуренцию на рынке финансовых услуг. “Если малые и средние банки, которые изначально не заточены на работу с малым и средним бизнесом, получат доступ к госзаказу, так или иначе это будет плюсом. В целом такую тенденцию я одобряю”, - заключил Алексей Ульянов.



