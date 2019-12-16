Казначейство начинает проверять информацию о стране происхождения товара в ЕИС

При включении сведений в реестр контрактов заказчикам нужно вносить информацию о стране происхождения товара. Правило действует в соответствии с изменениями положений постановления Правительства РФ № 108, говорится на сайте госзакупок.

Сведения об указании заказчиками информации о стране происхождения товара, а также порядок проверки такой информации территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований при включении в реестр контрактов доведен в письме Казначейства № 14-00-08/26496.

При закупках с установлением запретов и ограничений, предусмотренных ст. 14 44-ФЗ, с 1 января 2020 г. заказчикам необходимо вносить в сведения о заключенном контракте информацию о стране происхождения товаров.

Проверять такую информацию на соответствие условиям контракта будут территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы субъектов РФ и муниципальные образования перед включением в реестр контрактов с 1 января 2020 г.