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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Казначейство начинает проверять информацию о стране происхождения товара в ЕИС

    Казначейство начинает проверять информацию о стране происхождения товара в ЕИС

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    При включении сведений в реестр контрактов заказчикам нужно вносить информацию о стране происхождения товара. Правило действует в соответствии с изменениями положений постановления Правительства РФ № 108, говорится на сайте госзакупок.

    Сведения об указании заказчиками информации о стране происхождения товара, а также порядок проверки такой информации территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований при включении в реестр контрактов доведен в письме Казначейства № 14-00-08/26496.

    При закупках с установлением запретов и ограничений, предусмотренных ст. 14 44-ФЗ, с 1 января 2020 г. заказчикам необходимо вносить в сведения о заключенном контракте информацию о стране происхождения товаров.

    Проверять такую информацию на соответствие условиям контракта будут территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы субъектов РФ и муниципальные образования перед включением в реестр контрактов с 1 января 2020 г.

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