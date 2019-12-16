Минфин рассказал об особенностях подтверждения опыта участников электронных процедур

Министерство финансов РФ рассказало об особенностях подтверждения опыта участников электронных процедур в соответствии с постановлением Правительства РФ № 99. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-02-08/84217.

Специалисты министерства отметили, что при размещении в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, документов, предоставленных участниками в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства РФ № 99, оператор электронной площадки обеспечивает исключительно проверку их «комплектности».

При этом в силу ч. 2 ст. 69 44-ФЗ, проверку относимости опыта выполнения работ, оборудования для принятия решения о соответствии либо несоответствии участника закупки дополнительным требованиям, предусмотренным постановлением № 99, осуществляет комиссия заказчика в рамках конкретной закупки.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 31 44-ФЗ Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования.

Требования, в том числе, к наличию: финансовых ресурсов для исполнения контракта; на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

Во исполнение данной нормы постановлением № 99 установлены дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг.