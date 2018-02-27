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    Открыта запись на вебинар ГИСП для заказчиков

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    6 марта в 11.00 состоится вебинар на тему «Закупка товаров и услуг через маркетплейс и Торговую площадку». Мероприятие проводится ЭТП ГПБ при поддержке ФРП специально для заказчиков ГИС Промышленности, участие бесплатное.

    На вебинаре будут рассмотрены теоретические и практические аспекты закупочной деятельности, включая демонстрацию личного кабинета и основные шаги по публикации торговой процедуры. Вы изучите виды торговых процедур, рассмотрите специфику каждой из них. Процесс автоматизации закупочных процедур будет интересен как опытным организаторам закупок, так и начинающим специалистам.

    В рамках мероприятия вы узнаете о преимуществах торговой площадки и торгового портала, рассмотрите ключевые различия между ними. Профессиональные спикеры расскажут об особенностях сервиса прямого заказа и в режиме реального времени покажут, как легко и просто им пользоваться. Вы сможете увидеть анализ ценовых предложений поставщиков и процедуру выбора лучшего предложения.

    Длительность вебинара – 2 часа, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.

    Внимание! Количество участников ограничено.

     

    Вебинар, ГИСП
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