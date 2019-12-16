Поставщики могут получить отсрочки по уплате неустоек по 44-ФЗ

Поставщикам по госконтрактам могут предоставить возможность на отсрочку по уплате неустоек, а также их списание. Об этом говорится в поправках Минпромторга к 44-ФЗ, которые опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, правительство РФ может быть наделено правом устанавливать случаи и порядок предоставления отсрочки уплаты неустоек, штрафов, пеней и списания начисленных сумм таких неустоек.

В Минпромторге считают, что из-за антироссийских санкций у исполнителей по государственным и муниципальным контрактам, в том числе у организаций оборонно-промышленного комплекса, по независящим от них причинам образовалась просрочка исполнения своих обязательств по контрактам. Это, в свою очередь привело к большому количеству неустоек. А выплата всех возникших штрафов может привести к банкротству части таких предприятий, а для организаций оборонно-промышленного комплекса — поставить под угрозу исполнение гособоронзаказа. Отсрочка неуплаты неустойки и списание начисленных сумм неустойки позволит не допустить такого негативного воздействия на исполнителей.

Ранее в 44-ФЗ уже вносились временные нормы о списании неустоек поставщиков по госконтрактам. В 2015 г. были приняты поправки, согласно которым в 2015 и 2016 гг. заказчики могли предоставить отсрочку уплаты неустоек или списать начисленные суммы неустоек в порядке, определенном правительством. Соответствующее постановление правительства устанавливало, что списание неустоек распространяется на принятую к учету задолженность поставщика независимо от срока ее возникновения и осуществляется в порядке, установленном Минфином.

В прошлом году была принята поправка, которой устанавливалась возможность списания заказчиками принятой к учету задолженности по уплате неустоек, если такая задолженность образовалась до 1 января 2017 г.