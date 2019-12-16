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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФАС: Заказчик не нарушает 44-ФЗ, приобретая многократно одноименные товары у единственного поставщика

    ФАС: Заказчик не нарушает 44-ФЗ, приобретая многократно одноименные товары у единственного поставщика

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    Неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у единственного контрагента  не является нарушением, если только речь не об идет антиконкурентном соглашении. Соответствующая информация содержится в письме Федеральной антимонопольной службы РФ  № ИА/100041/19 «О порядке применения пунктов 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ».

    В нем отмечается, что действия заказчиков по заключению нескольких контрактов на основании указанных пунктов ст. 93 44-ФЗ для закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполнение которых предусмотрено единой проектной документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации, фактически являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают требования 44-ФЗ. Такие действия могут рассматриваться как антиконкурентное соглашение.

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