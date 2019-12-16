ФАС: Заказчик не нарушает 44-ФЗ, приобретая многократно одноименные товары у единственного поставщика

Неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у единственного контрагента не является нарушением, если только речь не об идет антиконкурентном соглашении. Соответствующая информация содержится в письме Федеральной антимонопольной службы РФ № ИА/100041/19 «О порядке применения пунктов 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ».

В нем отмечается, что действия заказчиков по заключению нескольких контрактов на основании указанных пунктов ст. 93 44-ФЗ для закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполнение которых предусмотрено единой проектной документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации, фактически являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают требования 44-ФЗ. Такие действия могут рассматриваться как антиконкурентное соглашение.