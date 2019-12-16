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    ФАС: ФСИН будет посредником для госзакупок без конкурса

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    Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо по вопросу заключения контракта с Федеральной службой исполнения наказаний как с единственным поставщиком по 44-ФЗ. В документе говорится, что по п. 11 ч. 1 ст. 93 закона, закупка у единственного поставщика может осуществляться, если поставщиком является непосредственно ФСИН. При этом виды товаров, работ и услуг должны соответствовать перечню, утвержденному правительством.

    Вместе с тем, ФАС регулярно фиксирует случаи, когда органы власти заключают контракты с ФСИН без проведения конкурса, но при этом служба является не непосредственным исполнителем заказа, а лишь посредником, договариваясь с «нужными» поставщиками. Такие действия, по мнению антимонопольного органа, устраняют или ограничивают конкуренцию и являются нарушением ст. 15 или, если есть доказательства наличия антиконкурентного соглашения, ст. 16 «Закона о защите конкуренции».

    Ранее ФАС уже возбуждала два дела в отношении одного из предприятий ФСИН – ФГУП «Калужское». В службе установили, что предприятие выступало в роли посредника между поставщиками продуктов и конечными потребителями. Уточняется, что ФГУП заключало с поставщиками агентские договоры, по которым реализовало продовольственные товары за вознаграждение. Продукцию направляли в московские учреждения ФСИН для заключенных, содержащихся под стражей.

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