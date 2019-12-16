Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. сомнительных операций по контрактам нацпроектов

Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

По его словам, на сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд руб.

Глава Росфинмониторинга отметил, что в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.

Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.