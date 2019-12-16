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    Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. сомнительных операций по контрактам нацпроектов

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    Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

    По его словам, на сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд руб.

    Глава Росфинмониторинга отметил, что в результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.

    Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

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