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    Для России и Белоруссии могут ввести единые правила доступа к госзакупкам

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    Для России и Белоруссии  в следующем году могут быть введены единые правила доступа к госзакупкам. Минфин уже подготовил и отправил на рассмотрение белорусской стороне проект дорожной карты.

    В проект включено исключение из законодательства обеих стран положений, которые ограничивают для банков Белоруссии возможность предоставления банковских гарантий участникам госзакупок в России, урегулирование на ЭТП вопроса идентификации участников закупок из Белоруссии в связи с применением ими учетного номера налогоплательщика Республики Беларусь и ИНН, присвоенного при постановке на налоговой учет в России. Это поможет выявить положения, которые необходимо будет изменить и устранить технические проблемы с доступом участников к госзакупкам.

    В случае согласия белорусской стороны с предложенными в дорожной карте мероприятиями, их нужно будет выполнить до 1 июля 2020 г.

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