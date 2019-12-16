Для России и Белоруссии могут ввести единые правила доступа к госзакупкам

Для России и Белоруссии в следующем году могут быть введены единые правила доступа к госзакупкам. Минфин уже подготовил и отправил на рассмотрение белорусской стороне проект дорожной карты.

В проект включено исключение из законодательства обеих стран положений, которые ограничивают для банков Белоруссии возможность предоставления банковских гарантий участникам госзакупок в России, урегулирование на ЭТП вопроса идентификации участников закупок из Белоруссии в связи с применением ими учетного номера налогоплательщика Республики Беларусь и ИНН, присвоенного при постановке на налоговой учет в России. Это поможет выявить положения, которые необходимо будет изменить и устранить технические проблемы с доступом участников к госзакупкам.

В случае согласия белорусской стороны с предложенными в дорожной карте мероприятиями, их нужно будет выполнить до 1 июля 2020 г.