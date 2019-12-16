Минпромторг утвердил формы заявлений на присвоение и подтверждение статуса российского телекоммуникационного оборудования

Министерство промышленности и торговли РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 878 утвердило форму заявления о присвоении статуса российского телекоммуникационного оборудования и его включении в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Также утверждена форма заявления о подтверждении статуса такого оборудования.

Приказ Минпромторга № 3418 вступает в силу 21 декабря. При этом с 1 сентября подтверждением соответствия включенной в перечень радиоэлектронной продукции требованиям извещения и документации о закупке является декларация участника о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи.

Ограничение в соответствии с постановлением № 878 не устанавливается, если в реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая необходимому заказчику классу (функциональному назначению), или продукция в реестре по функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции.