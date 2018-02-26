Минприроды и Совет Федерации лоббируют закупки у единственного поставщика

Инициативы по внесению поправок в 44-ФЗ продолжают поступать. На этот раз их авторами стали Минприроды и Совет Федерации, которые предложили расширить список оснований для осуществления госведомствами закупок у единственного поставщика.

Число оснований для госзакупок у единственного поставщика, возможно, вскоре будет расширено. Так, Министерство природных ресурсов и экологии РФ предлагает разрешить осуществлять таким образом закупки услуг геологической экспертизы – соответствующий законопроект о внесении изменений в 44-ФЗ размещен на портале regulation.gov.ru. По мнению министерства, в связи с тем, что на проведение конкурсной процедуры требуется очень много времени, собственно геологическая экспертиза проводится в кратчайшие сроки, что приводит к снижению ее качества.

Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть возможность закупать экспертные услуги напрямую у физических лиц, имеющих необходимую квалификацию. Речь идет об услугах по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, а также по поиску, оценке и разведке месторождений полезных ископаемых.

Второй законопроект об изменениях к 44-ФЗ внесен членами Совета Федерации по главе с Вячеславом Никоновым. В этом случае предлагается разрешить осуществлять закупки у единственного поставщика государственным и муниципальным научным учреждениям. При этом правила закупок для них будут такими же, как для учреждений культуры, государственных и муниципальных учреждений (зоопарк, планетарий, парк культуры, заповедник, театр и пр.), образовательных учреждений, детских домов: объем одной закупки у единственного поставщика не должен превышать 400 тыс. руб, годовой объем закупок у таких поставщиков не должен превышать 50% от общего объема закупок и не должен составлять более чем 20 млн руб.

Георгий Сухадольский, руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки", не уверен, что расширение перечня оснований для применения способа закупки у единственного поставщика является в данном случае наилучшим решением. “На заре становления системы закупок Роснано, перед корпорацией стояла аналогичная задача – в кратчайшие сроки выбирать исполнителя высокоинтеллектуальных услуг (юридические услуги, услуги оценки и др.). При этом выбирать исполнителей хотели обязательно на конкурентной основе, но при применении классических подходов по проведению конкурентных процедур времени на оказание услуг выбранным исполнителем уже не оставалось. Выход был найден в изменении самого бизнес-процесса рассмотрения проектов, одним из элементов которого и являются указанные высокоинтеллектуальные услуги”, – приводит пример эксперт.