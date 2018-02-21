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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ТПП призывает учитывать качество продуктов питания при госзакупках

    ТПП призывает учитывать качество продуктов питания при госзакупках

    Автор: Torg94
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    Торгово-промышленная палата (ТПП) разрабатывает ряд предложений, которые повысят шансы проверенных поставщиков продуктов на госторгах. Поправки в действующее законодательство позволят учитывать качество продукции, а не только его цену, отметил президент ТПП Сергей Катырин на заседании Совета рынка Владимирской области.

    Изменения необходимо внести сразу в два закона: 44-ФЗ о госзакупках и 294-ФЗ о защите прав предпринимателей. Кроме того, ТПП предлагает пересмотреть антимонопольное законодательство в интересах добросовестных поставщиков.

    В настоящее время эксперты ТПП обсуждают законодательные поправки с правительством, представителями Госдумы и Федеральной антимонопольной службы.

    Стоит отметить, что качество продуктов питания, закупаемых для нужд социальных учреждений, остается одной из актуальнейших проблем в сфере госзакупок. Ранее Россельхознадзор заявил, что из-за несовершенства закупочных процедур по 44-ФЗ в школы и больницы попадают поддельное молоко и мясо.

    44-ФЗ, ТПП
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