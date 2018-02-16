ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2017 году получила 89 тыс. жалоб на действия заказчиков в рамках закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). Это на 6% больше аналогичного показателя в 2016 году. В то же время число жалоб на закупки госкомпаний (223-ФЗ) осталось в 2017 году на уровне 2016 года – 7,6 тыс. С чем же связана такая диспропорция? T94 узнал мнение экспертов.

Разницу между числом жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ о госзакупках и 223-ФЗ, регламентирующего закупки госкомпаний, чиновники объясняют так. В рамках 223-ФЗ был расширен список оснований для обжалования в короткие сроки, т.е. у бизнеса появились новые возможности для защиты своих прав.



Руководитель комитета "Деловая Россия" по развитию государственно-частного партнерства и взаимодействия бизнеса и госкомпаний Сергей Фахретдинов обратил внимание на то, что сфера закупок госкомпаний, в которой в прошлом году, по данным ФАС, было "всего" 7,6 тыс. жалоб, динамично развивается. По его словам, разрабатываются программы партнерств, госкомпании проводят закупки инноваций у малого и среднего бизнеса. "Объем закупок у малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 2,1 трлн руб., что на треть больше, чем в 2016 году – 1,5 трлн руб", – отметил Сергей Фахретдинов.

Директор АНО "Института повышения конкурентоспособности", руководитель Общественного проекта "За антимонопольную реформу!" Алексей Ульянов отметил, что большое число жалоб на нарушения – это "искусственная, никому не нужная работа, которую ФАС сама себе и создала". "ФАС потакает профессиональным жалобщикам и прочим недобросовестным участникам госзаказа. Несколько раз поступали предложения о введении госпошлины для жалоб, чтобы хоть как-то можно было ограничить недобросовестных участников торгов. Однако ФАС отвергает эти предложения. И вместе с этим тратит бюджетные деньги на установку рекламных щитов с призывами обращаться с жалобами. При этом люди на местах завалены бумажной работы, они не могут переварить обрушивающийся на них поток жалоб", – сказал эксперт.

По его словам, процессуальный контроль за сферой закупок в нынешнем виде абсолютно не имеет смысла. "Налогоплатильщикам важно в первую очередь понимать, что от закупочной деятельности есть социально-значимый результат, есть бюджетная экономия. Люди должны понимать, что закупаются не золотые унитазы, а что-то нужное по рыночным ценам", – отметил Алексей Ульянов.





Он добавил, что в сфере закупок сегодня действует много бессмысленного контроля. "К примеру, заказчик проводит две процедуры закупок. Одна на 500 млн руб., а вторая – на 5 млн руб. На первую приходят две крупные фирмы. Изначальная цена закупки, условно говоря, падает в результате торгов всего на 0,5%. Во второй закупке участвуют 15 субъектов малого и среднего бизнеса. Цена там падает на 30%. Один победитель и 14 проигравших. Как вы думаете, на какую процедуру ноль жалоб, а на какую 14? Ответ, думаю, очевиден. О чем это говорит? О том, что процедурный контроль заточен на рассмотрение жалоб по мелким конкурентным закупкам, где цена упала ниже, чем в среднем по контрактной системе", – подчеркнул эксперт.



Алексей Ульянов добавил, что такой системы больше в мире нигде нет. "Ее надо изменять", – заключил эксперт.