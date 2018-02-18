Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщика

Государственные и муниципальные научные учреждения могут получить право осуществлять закупки товаров, работ, услуг у единственных поставщиков, следует из законопроекта о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Документ внесен на рассмотрение Госдумы РФ рядом членов Совета Федерации и депутатом Вячеславом Никоновым.

Законопроектом предлагается распространить право на осуществление закупок у единственного поставщика на государственные и муниципальные научные учреждения.

По действующей редакции 44-ФЗ закупки у единственного поставщика могут осуществлять учреждения культуры, государственные или муниципальные учреждения (зоопарк, планетарий, парк культуры, заповедник, театр и пр.), образовательные учреждения, детские дома. При этом объем одной закупки у единственного поставщика не должен превышать 400 тыс. рублей, годовой объем закупок у таких поставщиков не должен превышать 50% от общего объема закупок и не должен составлять более чем 20 млн рублей.

В случае принятия этого законопроекта научные учреждения смогут на этих же условиях осуществлять закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика.