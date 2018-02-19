Госдума поддержала инициативу об отмене списания неустойки с поставщиков

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал поправки в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволяющие списывать неустойки за неисполнение госконтрактов в 2015 и 2016 гг. Законопроект направлен на облегчение финансовой нагрузки на поставщиков, в т.ч. представителей малого и среднего бизнеса. Эксперты Т94 прокомментировали эффективность предложенных мер.

В правительственном законопроекте говорится о неустойках, образовавшихся в рамках антикризисных поправок к 44-ФЗ, принятых в 2015 г. Они предусматривали, что в 2015 и 2016 гг. заказчик может предоставить отсрочку уплаты неустоек или списать начисленные суммы неустоек в порядке, определенном правительством. Схема работы выглядела следующим образом: списание начисленных сумм неустоек распространялось на принятую к учету задолженность поставщика независимо от срока ее возникновения, а порядок списания устанавливало Министерство финанасов.

Если поставщик (подрядчик, исполнитель) в 2015 и 2016 гг. выполнил обязанности по государственному или муниципальному контракту, он мог рассчитывать на списание неустойки либо предоставление отсрочки по ее уплате. При этом такие обстоятельства, как установленный контрактом срок завершения работ, дата заключения контракта и день, когда организация приступила к исполнению обязанностей по нему, не имели значения. Важно было только надлежащее оформление документов, подтверждающих завершение исполнения обязательств, и подписание акта сверки задолженности по неустойке.

Согласно документу, порядок действий заказчика зависел от суммы подтвержденной неустойки. Если общая сумма неуплаченных неустоек находилась в интервале от 5 до 20% цены контракта, то можно было либо получить отсрочку, либо списать половину неустоек. При этом списание 50% долгов было возможно только после перечисления организацией второй половины неустойки.

Если размер неустойки превышал 20% от цены контракта, то льгота не применялась, но в суде можно было попытаться доказать, что сумма неустойки была явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и просить арбитров снизить ее на основании ст. 333 Гражданского кодекса (Уменьшение неустойки). Списание задолженности становилось обязанностью заказчиков, ее неисполнение можно было оспорить в суде.

В январе прошлого года срок действия этой нормы истек. Срок истек, а кризис – нет, говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. Одобренный комитетом ГД законопроект позволяет повторно установить возможность списания заказчиками принятой к учету задолженности по уплате неустоек, если она образовалась до 1 января 2017 г. по контрактам, обязательства по которым выполнены в полном объеме в 2015 и 2016 гг. Случаи и порядок списания таких неустоек будет определять правительство. По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Мера, действительно, поможет снизить долговую нагрузку на поставщиков, что особенно актуально ввиду высоких по сравнению с развитыми странами процентных ставок, считает директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Правда, это не решает ключевых проблем госзакупок, оговаривает он. "Без снятия процедурного противодействия промышленному развитию (учитывая, что программа оного у Минпромторга вполне здравая), без прекращения противодействия росту среднего бизнеса в форме охоты на картельных ведьм - все эти полумеры помогут одному из ста", - категоричен Константинов.