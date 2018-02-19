Минюст против унификации торгов по продаже имущества

Попытка Минэкономики и ФАС написать закон об имущественных торгах подверглась жесткой критике. Минюст направил Минэкономики отрицательное заключение на законопроект об унификации процедур продажи имущества — государственного, муниципального, специальных разрешений, активов банкротов и непрофильных активов госкомпаний. Соответствующие поправки в 44-ФЗ о контрактной системе и в 223-ФЗ «О закупках товаров отдельными видами юрлиц», разработанные Минэкономики, Минюст находит плохо проработанными, а нормы — коррупционными и избыточными.

В направленном в Минэкономики заключении Минюста от 1 февраля отмечается, что законопроект об изменениях в законы о контрактной системе и закупках госкомпаний нуждается «в существенной доработке». Проект, изначально инициированный ФАС, было поручено доработать Минэкономики, он требует централизованных электронных продаж государственной недвижимости, ценных бумаг, предметов искусства, банкротного, а также продаваемого по решению суда имущества, подробно описывая процедуры и обжалование их нарушений. По данным Минэкономики, ежемесячно на торги выставляется около 100 тыс. лотов, а на сайте torgi.gov.ru за месяц объявляется около 50 тыс. торгов на общую сумму до 20 млрд руб. Поправки — не первая попытка Минэкономики ввести единый порядок реализации всего, что продает государство. Аналогичный «кодекс об имущественных торгах» в 2016 году увяз в согласованиях. Нынешние поправки еще летом прошли публичное обсуждение, а в декабре 2017 года — и процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) с положительным заключением.

Однако Минюст указывает, что поправки не инкорпорированы в систему регулирования госзакупок, и «вместо создания одной системы правовых норм, регулирующих закупки и торги, законопроектом создаются две параллельные». По мнению Минюста, соединить их в одном законе невозможно — регулирование торгов основывается на других принципах. Не нравятся Минюсту терминологическая неточность и декларативность законопроекта. Некоторые его нормы, по мнению ведомства, исполнить вообще невозможно. Так, документ допускает проведение совместных имущественных торгов, но не описывает их порядок — или наделяет организаторов торгов правом обращаться в суд с иском о понуждении победителя к заключению договора, что «вступает в противоречие» с правом организатора заключить договор с иными участниками торгов при уклонении победителя. Идею централизации торгов тоже необходимо доработать, указывает Минюст. Документ предполагает единую точку входа для получения информации обо всех государственных «распродажах» и вводит новый порядок продаж непрофильных активов госкомпаний. Но определять «непрофильность» активов Минэкономики предлагает по критериям, которые определит правительство, а продавать их требует только в электронном виде на торговых площадках для госзакупок по 44-ФЗ. В целом, отмечает Минюст, в законопроекте выявлены «коррупциогенные факторы» — он содержит «значительное количество пробелов и внутренних противоречий».

Юристы отмечают, что в РФ «нулевое» регулирование сферы обязательных продаж имущества, хотя в этой области действует более 40 нормативных актов. «Регулирование продажи госимущества на торгах очевидно недостаточное. Однако включать эти нормы в закон о контрактной системе и закон о закупках неразумно, они и без того весьма противоречивы. Дополнение закона новыми нормами приведет к новым проблемам в правоприменительной практике»,— отмечает руководитель профильного подразделения юргруппы «Яковлев и партнеры» Екатерина Смирнова. По мнению гендиректора ЭТП Газпромбанка Михаила Константинова, законопроект не имеет экономического смысла и «нацелен на бессмысленный процедурный контроль». «По сути, это конструктор из бланкетных норм, допускающий произвол. Отсюда и указания юристов на неконкретность норм и провал их правоприменения»,— говорит он.