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    Состоялся первый вебинар ЭТП ГПБ и ФРП

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    14 февраля ЭТП ГПБ совместно с ФРП провели первый вебинар на тему «Финансовые сервисы для пользователей ГИСП». В мероприятии приняло участие около 70 человек из 36 городов России.

    В ходе вебинара были освещены самые востребованные финансовые сервисы ГИСП, рассмотрены вопросы их практического применения. Участники мероприятия узнали, как легко и просто, в режиме онлайн, с помощью сервисов ГИСП получить комплекс финансовых услуг необходимых для современного предприятия. Наибольший интерес вызвала тема тендерного кредита для участия в торгах по 223-ФЗ и 44-ФЗ, а также возможность его получения на выгодных условиях.

    Около 95% участников, ответивших на итоговый опрос после вебинара, отметили полезность информации и высокий профессионализм докладчика. Более 50% респондентов сказали, что планируют использование, продемонстрированных сервисов, в ближайшее время.

     

    ГИСП, Вебинар
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