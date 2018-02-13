Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика

21 февраля в 11.00 состоится вебинар на тему «Продвижение товаров и услуг с помощью сервисов Торговой площадки». Мероприятие проводится ЭТП ГПБ при поддержке ФРП специально для пользователей ГИС Промышленности, участие бесплатное.

В рамках мероприятия вы узнаете о преимуществах торгового портала. Изучите способы получения прямого заказа без дополнительных затрат, согласований и посредников, если вы поставщик. Профессиональный спикер расскажет об особенностях сервиса и в режиме реального времени покажет, как легко и просто им пользоваться.

На вебинаре будут рассмотрены действия заказчика на каждом этапе закупки от планирования до исполнения контракта. Вы сможете изучить структуру личного кабинета пользователя при работе с Торговым порталом, увидеть анализ ценовых предложений поставщиков и процедуру выбора лучшего предложения.

Длительность вебинара – 1,5 часа, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию .

Внимание! Количество участников ограничено.