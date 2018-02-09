ФАС использует современное ПО для борьбы с картельным сговором

Число выявленных случаев картельного сговора в 2017 г. увеличилось на 8%. Для борьбы с ними ФАС использует современное программное обеспечение. Полноценное внедрение каталога товаров, работ и услуг и запуск нового института референтных цен, формируемых с учетом уже осуществленных закупок и заключенных контрактов, сделает эту борьбу еще более эффективной.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС ) отчиталась о результатах борьбы со сговорами в ходе проведения закупок органами власти и государственными предприятиями. Согласно данным, озвученным заместителем начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Татьяной Логиновой, в 2017 г. ведомством было выявлено 360 случаев картельного сговора, из них 310 – в ходе проведения торгов. Число рассмотренных жалоб на нарушения 44-ФЗ в 2017 г. увеличилось на 6% по сравнению с 2016 г. и превысило 89 000. Существенно меньше – всего 7 600 жалоб – поступило на нарушения 223-ФЗ, этот показатель не изменился по сравнению с 2016 г. Для выявления случаев картельного сговора ведомство использует самые современные инструменты. Среди новых выделяются так называемые ценовые алгоритмы – программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс реализации сговоров на торгах, сообщили Т94 в ФАС.

Компании-участники картельного сговора соглашаются воздержаться от участия в торгах, отозвать свое предложение или подать предложение с заведомо неприемлемой ценой или условиями для того, чтобы победил определенный участник. Как правило, картельный сговор является результатом договоренности поставщика товаров или услуг с заказчиком. Наиболее "картельноемкими", по мнению ФАС, являются сферы закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий, строительство и поставка продуктов питания.

По словам Николая Баранова, заместителя директора Центра профессионального развития государственных служащих Академии при Президенте РФ, сговор на торгах чаще всего происходит при обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и формировании технического задания на закупку заказчиком.

Свой отчет о выявлении картельных сговоров в ходе госзакупок в 2017 г. представил также Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Организацией было проанализировано более 3 000 аукционов на сумму более 52 млрд руб. По данным ФБК, около 47 млрд руб. от этой суммы получили участники картелей. По словам юристов ФБК, по итогам работы в прошедшем году ими было отправлено 18 заявлений в ФАС, по 11 из которых уже возбуждены дела о картельном сговоре. Наиболее антиконкурентной отраслью, по данным ФБК, являются закупки в сфере здравоохранения – здесь было обнаружено 10 картелей, которым удалось заключить контракты на сумму около 35 млрд руб. На втором месте – работы по благоустройству (5 картелей и 9 млрд руб.), на третьем – ремонт дорог (1 картель на 2,6 млрд руб.).

Ранее ФАС сообщала, что за первое полугодие 2017 г. было возбуждено 231 дело по ст. 11 закона "О защите конкуренции", из них 205 – по фактам картельного сговора. Подавляющая часть картелей была уличена в сговорах на торгах – 161 случай. Наибольшее число картельных сговоров было выявлено в ходе закупок в сфере здравоохранения (17,8%), строительства (17,5%), продуктовом секторе (11%) и пассажирских перевозках (8,6%). По оценкам ФАС, картельный сговор приводит тому, что цена контракта увеличивается на 20-40%.

"Думаю, что полноценное внедрение каталога товаров, работ и услуг (ТРУ) уменьшит число сговоров на торгах, – считает Николай Баранов. – Следствием внедрения каталога станет запуск нового института референтных цен, формируемых с учетом уже осуществленных закупок и заключенных контрактов".



Напомним, что в ноябре 2017 г. ФАС выступила с предложением расширения своих полномочий для борьбы с антиконкурентными соглашениями. Ведомство хотело получить право изымать у компаний документы, брать у сотрудников разъяснения и получать материалы оперативно-розыскной деятельности. По словам представителей антимонопольной службы, из-за картелей экономика России теряет 1,5-2% ВВП в год.

Инициатива ФАС вызвала поток критики со стороны представителей бизнеса. В результате в январе 2018 г. стало известно, что служба согласилась в 2 раза повысить пороги по доходам компаний и ущербу для государства, понесенному в результате незаконных договоренностей, после которых наступает ответственность за картельный сговор. Судьба других высказанных в ходе обсуждения проекта замечаний, среди которых передача ФАС полномочий по конфискация имущества у участников сговора на торгах, а также привлечение к ответственности акционеров, а не только менеджмента компаний – участников сговора, которые, по мнению участников рынка наделяют антимонопольное ведомство функциями МВД, пока неизвестна.