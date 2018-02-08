Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ

Минпромторг предлагает определять на внеконкурсной основе производителя товара, производство которого осуществляется на территории РФ в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), в качестве поставщика для государственных и муниципальных нужд, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

«В целях развития производства продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК целесообразно реализовать комплекс мер стимулирования спроса на соответствующую продукцию. Одной из таких мер является определение на внеконкурсной основе производителя товара, производство которого осуществляется на территории РФ в рамках СПИК, в качестве поставщика для государственных и муниципальных нужд», — сказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе первого заседания межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

С точки зрения министерства, в связи со спецификой инвестиционных проектов по модернизации производства на предприятиях ОПК «целесообразно установить особенности наделения таких предприятий статусом единственного поставщика, исключив ограничение по объему поставки производимого по СПИК товара, а также снизить пороговое значение стоимости инвестиционного проекта не менее чем в три раза».

Кроме того, предложено провести тонкую донастройку 223-ФЗ для повышения доли закупок высокотехнологичной гражданской продукции у предприятий ОПК со стороны крупных госзаказчиков. Донастройка, в частности, предполагает упрощение процедуры закупки у предприятий ОПК в рамках кооперации при создании сложного изделия.

«Мы понимаем, что у крупнейших потребителей недостаточно высокая заинтересованность в приобретении высокотехнологичной гражданской продукции у оборонных предприятий и их нужно простимулировать в этом, чтобы усилить такую заинтересованность», — указал Осьмаков. Так, Минпромторг предлагает модернизировать механизмы специнвестконтрактов под проекты по диверсификации, реализуемые организациями ОПК — снизить нормативы по таким специнвестконтрактам.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») подчеркнул, что все поднятые вопросы парламентариям предстоит проработать в ближайшее время, «поэтому дано поручение профильным комитетам ускорить рассмотрение упомянутых сегодня, уже находящихся в работе комитетов, законопроектов». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость оперативно проанализировать, какие проблемы существуют в законодательстве, мешающие диверсификации предприятий ОПК, что не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а также изучить ситуацию с госзакупками.

В Госдуме с января действует рабочая группа по вопросом диверсификации оборонных предприятий, ее возглавляет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). В эту группу вошли депутаты из комитета по экономической политике, комитета по госстроителсьву и законодательству, а также из комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Поручение проанализировать барьеры, которые мешают диверсифицировать оборонные предприятия ранее дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил изучить ситуацию с госзакупками, а также понять, по какой причине контракты пожизненного цикла сегодня не могут быть заключены. Путин поставил стратегическую задачу: к 2025 году повысить долю гражданской продукции, которая производится на предприятиях ОПК до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году — до 50%.