Скорая информационная помощь для поставщика

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Самые важные изменения 223-ФЗ, которые состоялись в 2017 году

Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год

В 2017 году принято несколько нормативных актов, вносящих изменения в правила осуществления закупок по закону № 223-ФЗ.

Мы подвели итоги и выбрали 3 ключевых события года:

1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия вышли из-под действия 223-ФЗ и перешли на закупки по 44-ФЗ.

2. Введены ограничения на закупки импорта.

3. Расширяется доступ субъектов МСП к участию в закупках крупнейших заказчиков.

Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

В частности, при закупках по 44-ФЗ предлагается позволить госзаказчикам самостоятельно прописывать критерии отбора заявок, если закупка проходит в виде запроса предложений, и по желанию не использовать критерий "цена контракта".

Совет Федерации предложил вернуть ФГУПы и МУПы под действие 223-ФЗ

Сенаторы предложили вывести предприятия теплоснабжения из-под действия закона о контрактной системе (44-ФЗ). Трудности соблюдения сроков оплаты услуг и невозможность своевременного проведения аварийных работ – лишь некоторые из жалоб компаний ТЭК, перешедших в 2017 году на контрактную систему закупок.

Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

Минфин разрабатывает законопроект, предусматривающий установление единых требований к банковским гарантиям, которые предоставляются субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в качестве обеспечения заявок исполнения договоров при закупках в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

ФАС изменит порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗ

В апреле и июне 2017 года Верховный суд РФ вынес несколько определений, в которых указал на отсутствие у ФАС России полномочий по рассмотрению жалоб на закупки госкомпаний в соотвествии с ускоренной процедурой по основаниям, не указанным в ч. 10 ст. 3 Закона о закупках.

Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен

Правительство РФ в четверг одобрило поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), которые предусматривают усиление контроля за закупкой госкомпаниями импортной морской и авиационной техники, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью

Минэнерго предложило исключить из сферы действия Закона о закупках юридических лиц внутрикорпоративные и финансовые операции, а также сделки с недвижимостью. Законопроект проходит общественное обсуждение.

Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗ

Министерство финансов России подготовило поправки в 223-й закон (о закупках госкомпаниями и монополиями), устанавливающие запрет на участие в закупках юридических и физических лиц, имеющих родственные связи с заказчиком. Текст соответствующего законопроекта опубликован на едином портале проектов нормативных актов.

Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

Внедрение эффективных корпоративных комплаенс-систем снизит риски нарушения организациями ОПК требований законодательства и обеспечит профилактику нарушений в сфере гособоронзаказа. ФАС России стремится построить единую вертикаль и последующее совершенствование внутреннего контроля соблюдения законодательства как на самом оборонном предприятии, так и в его дочерних и зависимых обществах.

3 ключевые сложности применения 223-ФЗ

1. Закон № 223-ФЗ не содержит регламентации случаев закупки у единственного поставщика.

2. Закон № 223-ФЗ не содержит закрытого перечня видов, способов закупок и регламентации выбора способа закупок, что приводит к сокрытию реального числа закупок у единственного поставщика.

3. Закон № 223-ФЗ не содержит регламентацию процедур закупок, критериев оценки заявок, исчерпывающего перечня требований к участникам закупок и отбора победителя, что приводит к реальному участию в закупке одного участника.

Продавай российское: отечественные поставщики получили приоритет по 223-ФЗ

С 2017 года поставщики российских товаров, российские компании, выполняющие работы, оказывающие услуги по 223-ФЗ получают приоритет перед зарубежными. В ценовом выражении приоритет представляет собой 15% преимущества (фору). По мнению Правительства, принятая мера простимулирует развитие всех отраслей российской экономики.

Новое в закупках: ряду гупов разрешено поводить все торги по 223-ФЗ

С 2017 года закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий подпадают под действие контрактной системы. Однако ряду компаний удалось избежать этого перехода всего за день до вступления в силу новых положений.

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