Как изменится порядок заключения контрактов с единственным поставщиком

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное согласование с контрольным органом заключение контракта с единственным поставщиком при признании процедуры закупок несостоявшейся.

Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной заявки, либо в связи с признанием одной заявки соответствующей требованиям, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта.

Полномочиями по определению предельного размера начальной цены контракта предлагается наделить правительство России. Это позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при закупке, говорится в пояснительной записке.

Как считают в кабмине, принятие законопроекта направлено на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере.