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    Требования к участникам закупок изменятся

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    Правительство РФ предлагает установить новый перечень требований к представителям малого и среднего предпринимательства, участвующим в закупках. Соответствующая норма содержится в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении.

    223-ФЗ содержит рамочные нормы о закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц. Заказчики самостоятельно устанавливают требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. Это приводит к тому, что заказчики предъявляют избыточные требования, а из-за этого сокращается количество участников на торгах.

    Законопроект, разработанный правительством, устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Новый документ исключит возможность нарушений правил конкуренции и обеспечит конкурентное участие малого и среднего бизнеса в закупках.

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