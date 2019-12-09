Требования к участникам закупок изменятся

Правительство РФ предлагает установить новый перечень требований к представителям малого и среднего предпринимательства, участвующим в закупках. Соответствующая норма содержится в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении.

223-ФЗ содержит рамочные нормы о закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц. Заказчики самостоятельно устанавливают требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. Это приводит к тому, что заказчики предъявляют избыточные требования, а из-за этого сокращается количество участников на торгах.

Законопроект, разработанный правительством, устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Новый документ исключит возможность нарушений правил конкуренции и обеспечит конкурентное участие малого и среднего бизнеса в закупках.