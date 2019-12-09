Минюст предложил выделить особые категории в законе о госзакупках

Министерство юстиции РФ предлагает в 44-ФЗ предусмотреть отдельные категории, имеющие свои особенности закупок. Об этом говорится в опубликованном докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 г.

В поступивших в Минюст докладах из регионов, обозначаются такие сферы, как лекарственное обеспечение, строительство, деятельность учреждений культуры и сохранение памятников культурного наследия, закупки жилья для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. «Представляется целесообразным дальнейшее развитие 44-ФЗ путем выделения в главе 7 специальных статей, регулирующих особенности закупок в указанных сферах», — отмечается в докладе.

Минюст отметил и многочисленные публикации и обращения на существование ряда сфер, в которых, по мнению заказчиков, опыт и иные личные качества участников закупок более важны, чем цена контракта. Например, это касается контрактов с артистами, постановщиками, художниками, работ по обслуживанию объектов культурного наследия и иных сфер, где риск неисполнения контракта не может быть компенсирован простой подачей иска. В то же время, отметили в министерстве, установление приоритета неценовых критериев является коррупциогенным фактором, в связи с чем предложили провести общественное обсуждение перечня таких случаев, чтобы учесть объективные причины поступающих замечаний.