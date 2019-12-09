Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минюст предложил выделить особые категории в законе о госзакупках

    Минюст предложил выделить особые категории в законе о госзакупках

    Поделиться

    Министерство юстиции РФ предлагает в 44-ФЗ предусмотреть отдельные категории, имеющие свои особенности закупок. Об этом говорится в опубликованном докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 г.

    В поступивших в Минюст докладах из регионов, обозначаются такие сферы, как лекарственное обеспечение, строительство, деятельность учреждений культуры и сохранение памятников культурного наследия, закупки жилья для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. «Представляется целесообразным дальнейшее развитие 44-ФЗ путем выделения в главе 7 специальных статей, регулирующих особенности закупок в указанных сферах», — отмечается в докладе.

    Минюст отметил и многочисленные публикации и обращения на существование ряда сфер, в которых, по мнению заказчиков, опыт и иные личные качества участников закупок более важны, чем цена контракта. Например, это касается контрактов с артистами, постановщиками, художниками, работ по обслуживанию объектов культурного наследия и иных сфер, где риск неисполнения контракта не может быть компенсирован простой подачей иска. В то же время, отметили в министерстве, установление приоритета неценовых критериев является коррупциогенным фактором, в связи с чем предложили провести общественное обсуждение перечня таких случаев, чтобы учесть объективные причины поступающих замечаний.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить