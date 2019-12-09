Проекты планов закупок по 223-ФЗ оценит Корпорация МСП

Скорректированы перечни конкретных заказчиков федерального и регионального уровней, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, предусматривающим участие МСП в закупке. Оценка проводится Корпорацией МСП или органами исполнительной власти субъектов РФ. Перечни утверждены распоряжениями Правительства РФ № 2258-р, № 717-р в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 8.2 ст. 3 223-ФЗ.

В частности, в перечне заказчиков, чьи проекты планов закупок оцениваются Корпорацией МСП, в новой редакции изложены позиции 116 (АО «Почта России», г. Москва) и 392 (АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», г. Королев, Московская область»).

Перечень заказчиков, чьи проекты планов закупок оцениваются органами исполнительной власти субъектов РФ, дополнен новым разделом «Пермский край». Также новыми позициями дополнены разделы указанного Перечня «Амурская область», «Воронежская область» и «Тюменская область».

Напомним, что с 1 ноября заказчики, определенные Правительством РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 223-ФЗ, планируют закупки у субъектов МСП на три года вперед.