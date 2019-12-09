Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Самозанятые придут в госзакупки на льготных условиях

    Самозанятые придут в госзакупки на льготных условиях

    Поделиться

    Самозанятые граждане, участвующие в госзакупках, получат те же льготы и преференции, что уже работают для МСП. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

    На данный момент у категории самозанятых есть возможность участвовать в госзакупках на общих основаниях вместе с рядовыми участниками процесса. При этом малый и средний бизнес имеет ряд преференций для поддержки участия в этом мероприятии.

    Предполагается сделать меры поддержки пилотными: пока идет эксперимент по введению налогового режима в ряде центральных областей страны. Приравнивать самозанятых к малым и средним предпринимателям будут до 2028 г.

    Напомним, что во втором чтении был принят законопроект о расширении географии налогового режима для самозанятых. Скоро новые обязанности могут появиться у самозанятых в Сахалинской области, Петербурге, ЯНАО и НАО.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить