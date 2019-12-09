Самозанятые придут в госзакупки на льготных условиях

Самозанятые граждане, участвующие в госзакупках, получат те же льготы и преференции, что уже работают для МСП. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

На данный момент у категории самозанятых есть возможность участвовать в госзакупках на общих основаниях вместе с рядовыми участниками процесса. При этом малый и средний бизнес имеет ряд преференций для поддержки участия в этом мероприятии.

Предполагается сделать меры поддержки пилотными: пока идет эксперимент по введению налогового режима в ряде центральных областей страны. Приравнивать самозанятых к малым и средним предпринимателям будут до 2028 г.

Напомним, что во втором чтении был принят законопроект о расширении географии налогового режима для самозанятых. Скоро новые обязанности могут появиться у самозанятых в Сахалинской области, Петербурге, ЯНАО и НАО.