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    Россияне смогут продавать квартиры на сайте госзакупок без залога

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    Россиянам могут продавать свое жилье на сайте госзакупок, но из-за необходимости вносить крупную сумму залога они не участвуют в аукционах. Министерство юстиции предложило исключить эту норму, пишет газета «Известия».

    На проблему госзакупок квартир министерство обратило внимание в докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2018 г. Тему рассматривали в контексте проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Квартиры для них приобретают региональные и муниципальные власти на площадке госзакупок с помощью аукционов.

    Для заключения контракта участнику конкурса нужно предоставить заказчику залог, который составляет 5% от цены сделки, но может доходить и до 30%. Это отпугивает физлиц от участия в электронных аукционах, пришли к выводу в Минюсте.

    Однако в законе есть исключения: например, сумму обеспечения контракта не платят казенные учреждения или банки, если речь идет о конкурсе на услугу по предоставлению кредита. В докладе предложено дополнить этот перечень случаями закупки жилья для сирот. Сам доклад направят президенту.

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