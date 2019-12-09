Россияне смогут продавать квартиры на сайте госзакупок без залога

Россиянам могут продавать свое жилье на сайте госзакупок, но из-за необходимости вносить крупную сумму залога они не участвуют в аукционах. Министерство юстиции предложило исключить эту норму, пишет газета «Известия».

На проблему госзакупок квартир министерство обратило внимание в докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2018 г. Тему рассматривали в контексте проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Квартиры для них приобретают региональные и муниципальные власти на площадке госзакупок с помощью аукционов.

Для заключения контракта участнику конкурса нужно предоставить заказчику залог, который составляет 5% от цены сделки, но может доходить и до 30%. Это отпугивает физлиц от участия в электронных аукционах, пришли к выводу в Минюсте.

Однако в законе есть исключения: например, сумму обеспечения контракта не платят казенные учреждения или банки, если речь идет о конкурсе на услугу по предоставлению кредита. В докладе предложено дополнить этот перечень случаями закупки жилья для сирот. Сам доклад направят президенту.